Rückenwind fürs Wartenberger Windrad

Von: Klaus Kuhn

Rund 300 Zuhörer waren bei der Inforveranstaltung zum Wartenberger Windrad in die Strogenhalle gekommen. Vorne am Rednerpult: Experte Peter Beermann. © Klaus Kuhn

Ein Erfolg war die Informationsveranstaltung zum Windkraftprojekt bei Auerbach am Dienstagabend in der Wartenberger Strogenhalle: Rund 300 Gäste waren gekommen, darunter viele Vertreter der beteiligten Gemeinden, aber auch von Kommunen, die von dem Projekt nicht betroffen sind.

Wartenberg – Wie berichtet, wird die auf acht Millionen Euro geschätzte Investition unter der Federführung des Marktes Wartenberg im Auerbacher Holz vorangetrieben und von Peter Beermann und seinem Münchener Büro geplant. Dieser war es auch, der mit einem knapp 90 Minuten langen Vortrag noch einmal die Eckdaten in Erinnerung rief: 160 Meter wird der Bau hoch, der Rotordurchmesser wird 138 Meter betragen, sodass die Gesamthöhe, die 229 Meter, die die Flugsicherung zugestanden hatte, nicht übertroffen wird.

Bürgermeister Christian Pröbst meinte: „Ganz wichtig ist der heutige Tag für mich.“ Schließlich solle mit einem sogenannten Ratsbegehren parallel zur Landtagswahl am 8. Oktober eine Abstimmung in der Bevölkerung darüber stattfinden, ob diese ein solches Vorhaben überhaupt haben will. Aktuell ist man so weit, dass das Bauleitverfahren angelaufen ist, auch die ersten artenschutzrechtlichen Untersuchungen.

Später, in der Diskussion mit den Bürgern, war die Einspeisung großes Thema. Es wurden nämlich Zweifel laut, dass auch wirklich jeder einspeisen kann. Pröbst aber zerstreute die Bedenken: Der Einspeisepunkt sei bei Vatersdorf geplant. Unter Umständen werde die erdverlegte Mittelspannungsleitung aber noch kürzer, denn die Bayernwerke planen eine Ertüchtigung des Netzes in diesem Bereich.

Der Markt Wartenberg hat Grundstückssicherungsverträge geschlossen, sodass dort niemand außer dem Markt bauen kann. Beermann baute darauf auf und berichtete ausführlich auch über die vielen Gutachten, die anzufertigen seien.

Unruhe entstand im Saal, als Beermann deutlich machte, dass ein einzelner Vogel – er nannte ihn „Sepp“ – das ganze Projekt im Ernstfall verhindern könne. Und zwar wegen des allseits bekannten Themas Artenschutz.

Gab es diesmal vielleicht Protest gegen das Vorhaben? Nein, die Bürger stellten das Projekt nicht mehr als Ganzes infrage, sondern bezogen sich auf Details wie etwa die Beleuchtung für den Luftverkehr, aber auch den Rückbau und dessen Finanzierung am Ende der Nutzungszeit. Beermann erinnerte an Regelungen, wie sie auch für Photovoltaik-Anlagen gefordert werden. Diese kämen dann auch hier zur Anwendung.

Fragen gab es zur Wirtschaftlichkeit. Hier musste Beermann vorsichtig argumentieren. „Man hat keine absolute Planungssicherheit“, bemängelte er mit durchaus kritischem Blick Richtung Berlin. Er machte allerdings deutlich, dass sein Büro „konservativ gerechnet“ habe und auch dann noch einen wirtschaftlichen Betrieb erwarte, sollte der Ertrag nicht ganz den Erwartungen entsprechen.

Energisch ging der Referent gegen die vielen Falschinformationen vor, die im Umlauf seien und auch von den Gästen vorgetragen wurden. Beispiel: gesundheitsgefährdender Infraschall. Hier verwies er auf Untersuchungen, die ihm zufolge belegen, dass schon 300 Meter von der Anlage entfernt nichts mehr festzustellen sei. „Und so dicht an der Anlage wohnt niemand.“

Beim Thema „Schattenwurf“ wurde er ausführlicher und trug vor, dass es Untersuchungen geben werde. Die Steuerung der Anlage werde im Ernstfall daran ausgerichtet, um Belästigungen auszuschließen. Nur eins konnte auch der Referent nicht leugnen: Die Anlage werde „weithin sichtbar“ sein.