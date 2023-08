Rund 1000 Gäste beim Pesenlerner Ochsenessen

Von: Markus Schwarzkugler

Hatten alle Hände voll zu tun: die Bedienungen Annika Ulrich und Andreas Angermaier beim Ochsenessen in Pesenlern. © Roland Albrecht

Beim Ochsenessen steppt der Bär: In Pesenlern war an Mariä Himmelfahrt mächtig was los.

Pesenlern - Da gerieten die Bedienungen – in unserem Bild Annika Ulrich und Andreas Angermaier – ins Schwitzen. Für die Schützen von St. Ulrich war das Essen jedenfalls wieder ein voller Erfolg. Nicht nur Besucher aus dem Landkreis füllten das Festzelt. Die Veranstalter rechneten mit ungefähr 1000 Gästen.

Für die Kinder gab es Kutschenfahrten der Familie Peis aus Reichenkirchen mit ihrem Zweiergespann. Schon am Vorabend war was geboten. Die Veranstalter hatten den Kabarettisten Stefan Otto engagiert, der mit seinem Programm „Gmahde Wiesn“ im Nebenzelt 100 Besucher anzog.