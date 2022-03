Schnell weg von Öl und Gas

Von: Bernd Heinzinger

Mit Scheitholzvergaserkessel und Wärmepumpe heizt Dominik Rutz bei sich daheim. © Bernd Heinzinger

Über eine große Ehre und gleichzeitig große Herausforderung darf sich der 43-jährige Wartenberger Dominik Rutz freuen. Der Grünen-Marktrat wurde am 1. Januar 2022 zum Präsidenten der „ETIP RHC“ gewählt – einer europäischen Technologie- und Innovationsplattform für Heizen und Kühlen mit erneuerbaren Energien. Unsere Zeitung hat sich mit Rutz zu diesem wichtigen Thema unterhalten

Wartenberg – Die Präsidentschaft wechselt jährlich, berichtet Rutz. Seit vielen Jahren ist er bereits Mitglied der Plattform, führte seit einiger Zeit schon den Bereich Biomasse, bevor er jetzt die Präsidentschaft übernahm. Worum geht es bei ETIP-RHC? Das Sekretariat dieser Plattform wird laut dem Wartenberger von der Europäischen Kommission finanziert, die inhaltliche Arbeit von ehrenamtlichen Mitgliedern gemacht. Der Auftrag lautet, Empfehlungen zu erarbeiten für den Einsatz von Fördermitteln der EU.

Und zwar im Wärme- und Kältesektor, der bislang nicht so sehr im Fokus stehe wie etwa der Strombereich mit Elektro-Fahrzeugen: „Unser Sektor steht daher vor einer großen Herausforderung, und wir wollen diesem ein Gesicht geben,“ betont Rutz. „Jeder spricht von E-Mobilität, keiner von Wärme. Die meisten Leute wollen schließlich zu Hause heizen, ohne sich darum großartig kümmern zu müssen.“ Das sei bei den derzeitigen Lösungen mit fossilen Brennstoffen wie Öl oder Gas der Fall – für die Umwelt allerdings alles andere als optimal. Bei Neubauten könne man unkritisch auf neuartige Systeme zurückgreifen, bei Altbauten sei das allerdings etwas schwieriger.

„In Wartenberg versuchen wir gerade, ein Wärmenetz aufzubauen, an das die Haushalte direkt angeschlossen werden können. Das wäre natürlich für die Bürgerinnen und Bürger superkomfortabel“, berichtet Rutz. Aber auch Lösungen mit Pellets oder Solarthermie würden sich anbieten. Rutz selbst hat in seinem Haus einen Scheitholzvergaserkessel kombiniert mit Wärmepumpe installieren lassen und ist damit sehr zufrieden.

Bei seiner Plattform gehe es aber um größere Ziele, vor allem darum, die Energiewende möglichst gut zu unterstützen. Dort gibt es verschiedene Arbeitsgruppen mit versierten Experten. Sie tauschen sich aus, erarbeiten Empfehlungen. Insgesamt sind über 100 Leute dabei, im zentralen Board treffen sich dann an die 15 Experten. „Früher kamen wir dabei in Brüssel zusammen, heute ist es wegen der Pandemie leider meistens online“, sagt Rutz. Die Mitglieder kämen von Forschungseinrichtungen und Instituten. Auch Vertreter der Industrie seien dabei, deren Anteil solle aber nicht im Vordergrund stehen, denn man wolle unabhängig bleiben. Wenn dann Ergebnisse feststünden, gehe die Empfehlung an die EU-Kommission weiter.

Als Beispiel für eine der Lösungen nennt Rutz Mikro-Blockheizkraftwerke, angetrieben mittels Biomasse. Ihm zufolge tragen Holz und andere Biomasse derzeit unter den Erneuerbaren am meisten zur Wärmegewinnung bei. „Sie liegt dabei weit vor Solartechnik. Wir können nicht darauf verzichten.“

Auch auf dem Stromsektor ist die Plattform aktiv. Rutz: „Wir untersuchen, wie wir ihn noch besser mit dem Wärme- und Kältebereich verbinden können.“ Idealerweise könnten der Wärme- und Kältesektor später auch für eine Netzstabilität beim Strom sorgen.

Die Präsidentschaft und das gesamte Wirken bei der europäischen Plattform tätigt Rutz auf ehrenamtlicher Basis: „Zum Glück steht mein Arbeitgeber dahinter.“ Dabei handelt es sich um eine mittelständische Beraterfirma für Erneuerbare Energien in München – eine Symbiose zwischen beiden Beschäftigungen bestehe durchaus.

Das Ziel für den Wartenberger und die gesamte Plattform lautet, schnellstmöglich ganz weg von Öl und Gas zu kommen: „Ich bin davon überzeugt, dass das bei der Wärmeversorgung auch mit den heute zur Verfügung stehenden Technologien schon zu 100 Prozent möglich ist.“ Die Politik müsse es allerdings wollen, und in diesem Zusammenhang stört den 43-Jährigen vor allem, dass die EU-Kommission zuletzt die Kernenergie als nachhaltig eingestuft hat: „Darüber bin ich sehr enttäuscht, und das Vorgehen sorgte auch dafür, dass innerhalb unserer Plattform jetzt über Atomstrom diskutiert wird.“ Dabei sei man stolz darauf gewesen, dass Deutschland künftig darauf verzichten wolle.

Es bleibt also noch viel zu tun, auch angesichts der derzeitigen Zahlen für Deutschland: Auf dem Stromsektor kämen schon rund 50 Prozent von Erneuerbaren, bei Wärme und Kälte aber nur 13 Prozent. Nicht nur im Großen bremse die Politik dabei aus, auch bei seinem Engagement als Markt- und Kreisrat merkt Rutz Widerstände, sagt er. So sei die Behandlung eines Antrags für ein Solarpotenzial-Kataster des Landkreises, bei dem Hausbesitzer online nachprüfen könnten, wie ihre Möglichkeiten auf dem Dach aussehen, blockiert und hinausgezögert worden. Auch eine Energieagentur, wie es sie etwa in Ebersberg gebe, brachten die Grünen im Erdinger Kreistag nicht durch: „Einige Entscheidungen sind schade und für mich unverständlich,“ sagt Rutz: „Viele erzählen, wie toll der Landkreis bei den Erneuerbaren Energien dasteht. Ein tieferer Blick verrät aber anderes.“