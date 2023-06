Sanierung der Strogenstraße: Schneller und günstiger unterwegs

Von: Klaus Kuhn

Absperrungen über Absperrungen: Die Strogenstraße ist bis Jahresende eine Großbaustelle. Doch es läuft gut. © Kuhn

Die Großbaustelle Strogenstraße in Wartenberg ist – Stand Dienstag – eine Woche vor dem Zeitplan und, soweit es den Markt Wartenberg betrifft, 20 Prozent unter der Kostenschätzung.

Wartenberg – Der aktuelle Bauabschnitt läuft noch etwa vier Wochen, dann kommt der nächste: von der Strogenstraße 12 bis zur Hälfte der Einfahrt zum Penny. Die Einteilung der Abschnitte gestattet, sagt Bürgermeister Christian Pröbst auf Nachfrage, dass immer alle Geschäfte und Firmen angefahren werden können. Besonderen Dank spricht er dem Lebensmitteldiscounter Penny für sein Entgegenkommen aus: Zehn separate Parkplätze dürfen für Anwohner reserviert werden, für die es Parkausweise gibt. Diese Ausweise bekommen die vom jeweils betroffenen Bauabschnitt von ihrer Einfahrt abgeschnittenen Anwohner.

Die Bauleitung funktioniere ausgezeichnet, lobt Pröbst. Zu jedem Bauabschnitt gebe es eine Besprechung im Rathaus, bei der Bedenken ausgeräumt und Fragen geklärt werden könnten. Besonders kurz seien die Dienstwege, wenn der Bürgermeister dienstags um 13 Uhr persönlich auf der Baustelle sei. „Kurze Wege – alle Problemchen sind quasi innerhalb von ein paar Stunden gelöst“, so Pröbst.

So wird es noch einige Monate weitergehen. Nächste Etappe ist dann von der zweiten Hälfte der Einfahrt zum Penny bis zur Hälfte der Einfahrt zur Tankstelle. Der letzte Abschnitt steht in etwa ab Ende September bis Dezember an: die zentrale Kreuzung mit Thenner Straße und Marktplatz, wo unter anderem eine Ampel installiert wird. Ausdrücklich dankt Pröbst den Anwohnern für ihr Verständnis für die Notwendigkeit der Baumaßnahme.