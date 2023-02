Schulhäuser für arme Kinder in der Welt

Von: Bernd Heinzinger

Vor Ort in Nepal: Christoph Findelsberger (hinten, Mitte) mit Mitstreitern des Vereins 264.education und Kindern aus armen Familien, die nun endlich eine Schule, „Heaven Hill“, besuchen können. © Privat

Schulische Bildung, um der Armut zu entgehen: Auf der Welt ist das derzeit für rund 264 Millionen Kinder unmöglich. Ein ehemaliger Wartenberger will zumindest einigen von ihnen helfen: Christoph Findelsberger, der heute in Velden lebt, hat mit einigen Mitstreitern die Hilfsorganisation 264.education e.V. auf die Beine gestellt, die Schulhäuser baut. Geholfen hat er schon weit draußen in aller Welt, zum Beispiel in Nepal, Uganda und Ruanda.

Wartenberg – Der Vereinssitz liegt in Wartenberg, genauer gesagt bei Findelsbergers Großvater Dieter Rilke, der den Erdingern als langjähriger Sprecher der Schausteller bestens bekannt ist.

Wie kam der 30-Jährige eigentlich dazu, sich für den Nachwuchs in den armen Regionen dieser Welt zu engagieren? Nach seinem Studium war der heutige Unternehmensberater durch einen Artikel auf ein nepalesisches Bergdorf aufmerksam geworden. Findelsberger fragte bei einem Bewohner von dort nach, ob er einmal vorbeikommen dürfe: „Dort lernte ich die ärmsten Leute überhaupt kennen und erkannte, was für einen Unterschied es macht, wenn ein Kind zur Schule gehen kann oder nicht.“

Die nächste Bildungseinrichtung lag eine Fußstunde vom Bergdorf entfernt, und Findelsberger bekam mit, dass aus einer Familie nur der achtjährige Junge dorthin durfte: „Das Mädchen blieb zu Hause, denn die Eltern konnten sich das Ganze nur für ein Kind leisten“, berichtet der Ex-Wartenberger. Für ihn war sofort klar, dass Hilfe her musste, und so fragte er bei seinem Bergdorf-Gastgeber Shamer Thapa nach, ob er nicht eine Schule direkt im Ort errichten dürfe: „Ich ging mit jugendlichem Leichtsinn an die Sache ran. Nachdem er Ja gesagt hatte, machte ich erst einmal ein Fundraising-Video auf Facebook.“ Dieses fruchtete ziemlich gut, und innerhalb von sechs Monaten waren die für den Start benötigten 25 000 Euro erreicht.

Einen nicht unwesentlichen Anteil am ersten Erfolg hatte aber auch Dieter Rilke. Er sammelte bei seinen Erdinger Schaustellerkollegen, und dabei kam eine durchaus stolze Summe zusammen.

Mit zehn Volunteers, also Freiwilligen, aus westlichen Nationen und 15 Einheimischen baute Findelsberger die erste Schule, und aus diesem Projekt entstand schließlich die Idee, die Hilfsorganisation 264.education e.V. zu gründen. Er tat sich mit Entwicklungshelfern und Professoren zusammen, um das bestmögliche Konzept zu entwickeln – daraus wurde eine Erfolgsgeschichte.

Heute sind 14 Personen fix dabei – allesamt ehrenamtlich. Jeder von ihnen fliegt mindestens einmal im Jahr in eines der Länder, wo ein potenzieller neuer Schulstandort entstehen könnte. Mittlerweile sind es jeweils drei in Nepal und Uganda, eine weitere Schule von 264.education steht in Ruanda. Die meisten seiner Mithelfer lernte der 30-Jährige während des Studiums oder über Freunde kennen: „Alle verstanden schnell, wie wichtig Bildung ist. Und dass nur wenige in einem solchen Luxus aufwachsen, wie wir es in Deutschland vorfinden. Sie arbeiten ehrenamtlich, helfen gerne mit ihrem eigenen Geld für die Schulprojekte.“

Der Verein ist aber auf Spenden angewiesen: Anfangs habe das Fundraising hauptsächlich über das private Netzwerk funktioniert: „Heute arbeiten wir auch mit vielen Firmen zusammen, insgesamt benötigen wir rund 300 000 bis 400 000 Euro pro Jahr“, sagt Findelsberger. Für eines stehe seine Hilfsorganisation besonders: Jeder einzelne gespendete Euro komme zu 100 Prozent bei den Kindern vor Ort an – administrative oder sonstige Kosten gibt es nicht.

Sieben Schulen in drei Ländern, rund 85 dort beschäftigte Lehrkräfte und insgesamt bis dato 1500 unterrichtete Kinder. Das bereits Geleistete kann sich sehen lassen, Findelsberger und seine Helfer sind aber stets auf der Suche nach neuen Orten, die eine Schule dringend benötigen: „Es ist dabei ein wenig wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen“, so der Unternehmensberater. Drei Quellen seien es: Firmen, die beispielsweise vor Ort Brunnen bauen, dazu Internetrecherche und Kontaktaufnahme zu lokalen Partnern: „Wenn wir einen potenziellen Schulstandort gefunden haben, fliegt einer von uns hin“, erklärt der Ex-Wartenberger. Braucht das Dorf wirklich Hilfe, sind die Menschen dort seriös und vertrauenswürdig? Dies und vieles mehr wird von ihm abgeklärt. Der Prozess dauere mehrere Wochen, und bei einem Erfolg starte die Spendensuche. Fängt der Schulbau an, werden die Ressourcen von lokalen Unternehmen gekauft, Arbeiter aus der Nähe engagiert. Findelsberger: „Wir sind dann quasi ein dortiger Arbeitgeber.“

Opa Dieter Rilke ist stolz auf seinen Enkel, der wie seine drei weiteren Enkel schon immer eine große soziale Ader gehabt habe: „Dass das Projekt einmal so groß wird, habe ich anfangs überhaupt nicht gedacht.“ Rilke stellt gerne seine Adresse als Firmensitz zur Verfügung und will auch weiterhin mit unterstützen.

Schon bald geht es für Findelsberger wieder in die Ferne, um möglichst einen neuen Ort für eine Schule finden. Ein Erfolg ist dabei nicht immer garantiert, betont er: „Wir hatten bereits einen Partner in Afghanistan, um dort ein Projekt für Mädchen zu realisieren.“ Zweieinhalb Wochen war er vor Ort, lernte die Menschen kennen: „Alles sah gut aus, das Fundraising startete, und 60 000 Euro kamen bereits zusammen.“

Die Machtübernahme der Taliban machte das Ganze aber unmöglich: „Das gesammelte Geld werden wir für humanitäre Zwecke ausgeben“, sagt Findelsberger. Der nächste Besuch eines Orts in einer armen Region bringt hoffentlich mehr Erfolg, weitere Informationen über die Hilfsorganisation und dazu, wie man spenden kann, finden sich auf der Homepage.