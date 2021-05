Segen für den neuen Transportwagen der Wartenberger Feuerwehr

Fahrzeugweihe

Es hat lang gedauert – die Vorplanung begann 2018, die Ausschreibung erfolgte 2019, nun ist er endlich da: der neue Mannschaftstransportwagen der Wartenberger Feuerwehr, der MTW 14/1.

Wartenberg - Und das bekam ganz Wartenberg mit, als das neue Gefährt mit Blaulicht und Martinshorn eine Runde durch die Gemeinde fuhr, bevor es im Feuerwehrhaus eintraf. Die Segnung übernahmen Pfarrerin Regine Weller und Pfarrer Gregor Bartkowski.

Bürgermeister Christian Pröbst nutzte die kleine Feier, um sich bei den Einsatzkräften zu bedanken: „Ich freue mich und bin sehr stolz, als Bürgermeister eine so tolle Truppe an meiner Seite zu haben.“ Das neue Fahrzeug sei nötig gewesen, weil der Vorgänger schon fast 30 Jahre alt und in keinem guten Zustand war. Der neue MTW sei vielseitig einsetzbar und geräumig. „Die Ladeboxen sind so konzipiert, dass aus anderen Autos die Boxen getauscht werden können“, erklärte Pröbst.

Zudem stellte der Bürgermeister auch die Ersatzbeschaffung für das knapp 30 Jahre alte TLF in Aussicht. Allerdings kann es noch dauern, bis ein LF 20 angeschafft wird. Die Finanzen des Markts schauen coronabedingt nicht so rosig aus. Man habe es aber immer geschafft, die Feuerwehr gut auszurüsten, so Pröbst. Das solle weiter so bleiben. red