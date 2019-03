Geschätzte Gastgeberin

Seniorchefin Anneliese Härtl feiert 80. Geburtstag

Sie ist eine Institution in Wartenberg: Anneliese Härtl. Am Samstag hat sie ihren 80. Geburtstag ganz groß gefeiert in genau dem Lokal, das sie zusammen mit ihrem Mann Johann seit 1963 weiter aufgebaut hat. Da bestand das erste Kaffeehaus am Platz bereits in der dritten Generation. Wie es damals ausgesehen hat, ist auf Bildern zu sehen, die im Café aushängen.