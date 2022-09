Wartenberg bekommt einen Seniorenbeirat

Von: Markus Schwarzkugler

„Wir müssen die Bedürfnisse, Wünsche und Probleme der Senioren erfahren“, sagt Nina Hieronymus (CSU). © CSU

Jetzt wird‘s konkret: Der Wartenberger Marktrat hat am Mittwoch beschlossen, dass die Gründung eines Seniorenbeirats vorbereitet wird.

Wartenberg – Die demografische Entwicklung lässt keinen Zweifel: Es gibt immer mehr ältere Menschen in der Gesellschaft. Sie sollen in der modernen Welt freilich nicht auf der Strecke bleiben. Die Marktgemeinde Wartenberg will sich dieser Altersgruppe künftig noch gezielter annehmen. In seiner Sitzung am Mittwochabend hat der Marktrat einstimmig beschlossen, dass die Gründung eines Seniorenbeirats vorbereitet wird. Eine Satzung, die die Verwaltung nun erstellen soll, regelt die Organisation.

Bereits beim Seniorentag im Mai hatten die drei Seniorenreferenten Nina Hieronymus (CSU), Martina Scheyhing (Grüne) und Paul Neumeier (FWG) angekündigt, dass der Beirat angepackt werden soll. Die Zielsetzung ist klar: Das Gremium soll sich für die Interessen älterer Menschen in der Gemeinde einsetzen, Bürgermeister und Gemeinderat beraten. Zudem soll er politische Gremien, Verwaltung und andere Institutionen auf Wünsche von Senioren hinweisen.

„Jetzt fehlen uns nur noch ein paar, die mitmachen wollen“, sagte Scheyhing in der Ratssitzung im Trachten- stadl. Einige haben sich auch schon gemeldet, die sich ehrenamtlich einbringen wollen, wie Hieronymus auf Nachfrage berichtet. Den Beirat bilden sollen neben den Referenten und dem Bürgermeister vor allem auch die Senioren selbst – als gewählte Beiräte. Sieben bis elf Köpfe dürfte das Gremium zählen, schätzt Hieronymus.

Treffen einmal im Quartal, 500 Euro Budget im Haushalt: Diese Zahlen nannte Bürgermeister Christian Pröbst (CSU). Er erinnert sich an seine Wahlkampftour 2020. Schon damals hätten ihn einige Bürger gefragt, ob man denn nicht einen Seniorenbeirat gründen könnte.

„Ein großes Thema ist Wohnen im Alter“, sagt Hieronymus im Gespräch mit unserer Zeitung. Nur ein Beispiel: Manche Senioren wohnen in großen, entsprechend pflegeaufwendigen Häusern, und würden sich gerne verkleinern, etwa in Wohnungen ziehen. Doch oft fehle dann der entsprechende Wohnraum, sagt Hieronymus, die betont: „Wir müssen die Bedürfnisse, Wünsche und Probleme der älteren Menschen erfahren.“

Die Referentin spricht auch das Thema Mobilität im Alter an. Und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ganz allgemein. In der Vergangenheit habe es bereits einen Kurs für Senioren an der Marie-Pettenbeck-Schule gegeben: Schüler erklärten damals Senioren die Nutzung von Smartphones und PC. Denn viele Ältere würden sich mit diesen Dingen gerne besser auskennen, meint auch Hieronymus. Auf diesem Weg können junge Menschen hilfreich sein. Hieronymus nennt das „generationsübergreifendes Fördern“. Die verschiedenen Altersgruppen sollten sich „untereinander gut verstehen“. Dahingehend hilfreich könnte auch das Mehrgenerationenprojekt im Neubaugebiet Kleinfeld West werden (wir berichteten).

Im Alten Schulhaus will die Gemeinde schon seit längerem eine Senioren-Wohngemeinschaft einrichten. Die entsprechende Wohnung dort ist Pröbst zufolge nun frei, jetzt braucht es nur noch Mieter für die WG. Pröbst ist optimistisch, dass es damit bald klappt.