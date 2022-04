Unsere Straßennamen-Serie: Robert Weise und sein Wartenberger Märchen

Von: Markus Schwarzkugler

In seinem Atelier: Künstler Robert Weise. Das Gemälde links neben ihm zeigt seine Tochter Ilse. Sie sitzt auf einem Mäuerchen oben am Weiseberg. © privat (Überlassung durch A. Pagenstecher)

Wartenberg hat schon zahlreiche Künstler beheimatet. Im neuen Teil unserer Serie zu Straßennamen im Landkreis widmen wir uns Robert Weise.

Wartenberg – So auch Robert Weise. Die nach dem 1870 in Stuttgart und 1923 in Starnberg verstorbenen Künstler benannte Robert-Weise-Straße mündet an einem Ende in die Moosburger Straße und am anderen in den Schrader-Velgen-Ring, der passenderweise die Erinnerung an einen weiteren Maler wachhält.

„Wartenberg und Umgebung waren schon immer eine herrliche, hügelige und waldreiche Gegend und für eine Reihe von namhaften Künstlern des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts eine Idylle, um der Natur zu begegnen“, erzählt Kunsthistorikerin Heike Kronseder. Auch als Opposition gegen den akademischen Traditionalismus und dessen starre Regeln hätten die jungen Künstler nicht mehr vorwiegend in den Atelierräumen der Hochschulen gearbeitet, sondern seien vorwiegend in die Natur reizvoller Orte gegangen.

Weise, der als vom Impressionismus beeinflusst, auch mit Tendenzen zum Jugendstil beschrieben wird, absolviert seine Ausbildung an der Düsseldorfer Kunstakademie, Studienreisen quer durch Europa und die Semester an der Akademie Julian in Paris prägen ihn. Seit 1896 weilt er in München und wird später Teil der dort gegründeten Künstlervereinigung Scholle.

Vermutlich kurz nach 1900 kommt Weise auf einer seiner Überlandfahrten nach Wartenberg und nutzt diesen Ort fortan mehrere Monate im Jahr auch zur Erholung. „In Wartenberg hatte er auf einer Studienfahrt zusammen mit seinem Freund Franz Hoch, dem trefflichen Landschafter, einen prächtigen Studienplatz entdeckt, ein vom Strom des Fremdenverkehrs noch nicht berührtes, fruchtbares Hügelland von anmutigem Schwung der Linien und erquicklicher Ländlichkeit. Hier baute er auf einer Höhe ein bescheidenes Atelier mit freiem Blick in die Weite“, ist in einer Festschrift des Marktes zu lesen. Von dem Atelier gibt es mehrere Gemälde Weises. Bald kommt ein Wohnhaus dazu, auch dieses wird vom Maler gerne als Motiv aufgegriffen. „Leider existieren heute Wohnhaus und Atelier nicht mehr“, berichtet Kronseder. Sie befanden sich auf einem Grundstück am heutigen Weiseberg.

Im Juni 1906 berichtet Weise seiner Mutter in einem Brief von seinem Wartenberger Haus: „Ich kann Dir nicht sagen, wie entzückend unsere Häusle’s Idylle hier ist; ich bin wieder ganz gefangen von dem Zauber unseres Berges. Es ist einfach wie ein Märchen.“ Auch seine Frau und Kinder lieben den Ort. Freunde, Kollegen und Auftraggeber werden regelmäßig dorthin eingeladen.

Ländliche Idylle, bäuerliches Leben, Wiesen, Wälder und Gewässer wie die Strogen oder der Badeweiher dienen Weise oft als Motiv. „Gerade in den Sommermonaten seiner Wartenberg-Aufenthalte entstanden bemerkenswerte Stillleben“, sagt Kronseder. Weise positioniert kleine Gegenstände nach ästhetischen Gesichtspunkten zusammen auf einem Gemälde, dazu gesellen sich Insekten, Schmetterlinge oder andere kleine Tiere. „Diese sind keine Symbole, also ohne tiefere Bedeutung und haben rein dekorativen Charakter. Die Motive sind aus seinem persönlichen Umfeld gewählt: Blumensträuße von den Wiesen neben seinem Atelier, heimische Früchte in Obstschalen oder ein Kranz aus Blüten“, schildert Kronseder Weises Werk. Das Porträtieren seiner Kinder und die Landschaftsmalerei gehören auch dazu. Kleine Anekdote zum Schluss: Weise hat sich für seine Ausflüge in und um Wartenberg einen Esel angeschafft, der einen kleinen Wagen mit seinen Malutensilien zog. Mit einem „Gäuwägelchen“, heißt es in der Festschrift, kam die Familie zum Einkaufen in den Markt.