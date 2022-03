Wartenbergs Showtänzer sammeln für die Ukraine

Teilen

„Man schaut, was man nicht mehr braucht, aber noch gut ist“: So kommentierte Herbert Knur (3. v. l.) seinen Beitrag bei der Sammelaktion von Dance United. © Kuhn

Dance United freut sich über einen vollen Kleinlaster und Vereinsbus. Die Sammlung für Ukraine-Opfer in Wartenberg war ein voller Erfolg.

Wartenberg – In einer spontanen Aktion hat am Samstag die Showtanzformation Dance United in Wartenberg eine Stunde lang vor der Strogenhalle Hilfsgüter für die Ukraine gesammelt und sich hierfür mit der Flüchtlingshilfe Erding zusammengeschlossen. Es kam derart viel zusammen, dass der Vereinsbus und ein Kleinlaster voll wurden.

An dem Kleinlaster war ein Blatt mit der aktuellen Bedarfsliste der Flüchtlingshilfe Erding angebracht. In seinem Kombi hatte Vorsitzender Hans Brückl Kisten antransportiert. Insgesamt beteiligten sich zehn Freiwillige an der Aktion. Die Wartenberger rückten mit Kisten voll mit Hygieneartikeln und anderen Dingen an, teilweise direkt vorher im Supermarkt gekauft. Eine Frau schob gleich drei Kisten Windeln in den Lkw.

Unter den Helfern war auch Berglerns Ehrenbürger Herbert Knur. „Das ist doch das Mindeste, was man tun kann: Man schaut nach, was man nicht mehr braucht, aber noch gut ist.“ Der Vorstand, der diese Aktion organisiert hatte, war überrascht vom Zuspruch. Vorsitzender Brückl: „Dafür, dass das alles enorm kurzfristig war, ist das hier richtig gut.“ klk