Sie sorgen für Sicherheit am Thenner See

Von: Klaus Kuhn

Volles Einsatzboot: Mit Tom Reiter als „Kapitän“ geht’s auf Patrouillenfahrt, was der DLRG-Nachwuchs freilich genießt. © Klaus Kuhn

Die DLRG in Wartenberg kann bis zu 20 Freiwillige an einem Tag an der Wachstation am Thenner See mobilisieren. Das gilt auch in der Ferienzeit. Ein Besuch auf der Wachstation.

Wartenberg – Ein Höchstmaß an Sicherheit ist für die Badegäste gewährleistet. Natürlich sind diese 20 Ehrenamtlichen nicht gleichzeitig da, sondern in Schichten. Auch wenn bis zum Sonntag, als die Heimatzeitung die Station besuchte, tatsächlich noch kein akuter Wasser-Notfall in dieser Badesaison eingetreten ist, gibt es doch eine Menge Arbeit.

Insektenstiche, Schnittverletzungen und Ähnliches sind immer wieder zu versorgen, und die Freiwilligen führen darüber auch genau Statistik. Was dort erfreulicherweise fehlt, sind Notfälle, die unmittelbar mit der Hitzewelle zu tun haben.

Einige Retter sind ständig auf den Rettungsbrettern im Wasser. Der Grund ist von der Rettungsstation aus sofort zu erkennen: Hinter der beliebten „Krake“ können Verunglückte von der Terrasse der Station aus nicht erkannt werden, von wo aus das Treiben im Wasser intensiv auch mit mehreren Ferngläsern gleichzeitig beobachtet wird.

Auch das Boot ist immer einsatzbereit. Bootsführer ist Tom Reiter, der, wenn er eine Runde drehen muss, auch gerne mal junge Nachwuchskräfte mitnimmt. Wenn schon auch Jugendliche in der Ferienzeit Dienst haben, sollten sie auch motiviert werden. Das Boot ist übrigens unverzichtbar. Reiter: „Dort kann ich bereits mit der Reanimation beginnen. Der Verunglückte liegt dann auf einer Trage, die ich direkt in den Rettungswagen schieben kann.“ Dazu aber muss dieser erst mal da sein.

Ärgerlich: Bei Hochbetrieb wird am Thenner See schnell mal der Rettungsweg unerlaubterweise zugeparkt. © Klaus Kuhn

Die DLRG-Mitglieder ärgern sich regelrecht über jene rücksichtslosen Zeitgenossen, die auch am vergangenen Sonntag wieder so geparkt haben, dass der Rettungsdienst Schwierigkeiten bekommen hätte, wenn man ihn gebraucht hätte. Dabei ist der Platz für den Rettungsdienst unmissverständlich gekennzeichnet. Doch die Parkverbotsschilder werden immer mal wieder ignoriert.

Bei aller auf den ersten Blick sichtbaren Personalstärke und bei allem genauso sichtbaren Einsatzwillen der oftmals jungen Freiwilligen gibt es doch Probleme, die man so ähnlich auch von den Feuerwehren kennt: Rettungsschwimmer sind etliche da, auch weiteres Fachpersonal ist verfügbar, aber an den Führungskräften mangelt es dann doch manchmal. Ohne einen Wachleiter aber darf die Station nicht besetzt werden. Genau an solchen leitenden Positionen gibt es, wie die Heimatzeitung bei ihrem Besuch erfuhr, zuweilen Defizite. Patentrezepte, wie sich die DLRG hier breiter aufstellen kann, hatte noch keiner parat, aber es funktioniert aktuell auch so.

Die Station ist immer dann, wenn es notwendig ist, besetzt. Als die Heimatzeitung die Wartenberger Lebensretter besuchte, standen gerade 13 Freiwillige in den Anwesenheitslisten.