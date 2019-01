Ein himmlischer Trinker-Traum

Wartenberg – Die Tage des altehrwürdigen Bründlhof in Wartenberg sind gezählt.

Die Klinik Wartenberg lässt an der Stelle der Tradionswirtschaft Personalwohngebäude errichten. Der Bagger steht schon bereit, das Haus abzureißen. Am Samstag waren Männer dabei, die Möbel durch die bereits ausgebauten Fenster in Container zu werfen. Mittendrin waren zwei Arbeiter vom Skiclub Auerbach. Vorsitzender Jakob Hübl und Amtsvorgänger Hans Bauer waren mit Akkuschraubern und weiterem Werkzeug angerückt, um das Deckengemälde in der Bar im ersten Stock zu retten.

Das Kunstwerk passt genau in einen Raum der Skihütte an der Sprungschanze in Auerbach. Die Malerei, die in Sektionen auf Sperrholzplatten realisiert wurde, stellt quasi einen Trinker-Traum dar: einen nächtlichen Himmel mit einem pichelnden Mond inmitten des Tierkreises und ein Trinklied, das auf einer Wolke übers Firmament zieht. „Was ist das für ein durstig’ Jahr. Die Kehle lechtzt mir immerdar. Die Leber dörrt mir ein. Ich bin ein Fisch auf trocknem Sand. Ich bin ein dürres Ackerland. Herbei schafft mir Wein“, hat der Künstler gedichtet.

Geschaffen hat das Werk Lorenz Kilian aus Gmund am Tegernsee im Jahr 1952, der, wie die Wartenberger Kunsthistorikerin Heike Kronseder wusste, um diese Zeit als Lüftlmaler sehr viele Häuser gestaltet hat.

„Das hat einer wirklich gekonnt“, kommentierte Hans Bauer die Qualität des Bildes, das ohne das Engagement des Skiclubs für immer verloren gegangen wäre. „Das war aus der Zeit nach dem Krieg. Da haben die Leute gespürt: Es geht wieder aufwärts“, meinte Bauer.

Kilians möglicherweise wichtigstes Werk war das Giebelfresko am Rathaus von Rottach-Egern aus dem Jahr 1959. Professor Hans Selmair, lange verantwortlich in der Klinik Wartenberg, konnte sich erinnern: „Das hat mein Vater Hans Selmair in Auftrag gegeben. Mit dem Lorenz Kilian hat der sich gut verstanden.“ Mehr wisse er leider auch nicht mehr.

Die werkelnden Vereinsoberen haben sich vorgenommen, das Gemälde vorsichtig abzubauen, und zwar mit allen Abdeck- und Randleisten, um es dann erst einmal „auffrischen“ zu lassen, wie es Hübl formulierte. „Das hat natürlich Patina gekriegt.“ Das Rauchverbot in Gaststätten ist noch nicht so alt, das Kunstwerk wurde Jahrzehnte lang eingenebelt. Unter den Abdeckleisten an den Rändern der einzelnen Platten war das Blau des Himmels deutlich heller, sodass deutlich wurde, wie das früher einmal ausgesehen hat.

Die quadratischen Platten waren bogenförmig als abgehängte Decke eingebaut. Um die Winkel an den Leisten wieder herzustellen, müssen die Tüftler eine Unterkonstruktion mit einen ebensolchen Bogen konstruieren. Für Hübl und Bauer kein Problem. Da sind sie sich sicher.

VON KLAUS KUHN