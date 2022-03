So viele Wartenberger Trachtler wie nie zuvor: Das älteste Mitglied ist seit 75 Jahren dabei

Mitgliederzahl steigt auf 321 – Vorfreude auf den 1. Mai

Gitte Scherzl ist seit unglaublichen 75 Jahren Mitglied im Wartenberger Volkstrachtenverein. In der Jahreshauptversammlung gab es noch viel mehr schöne Nachrichten.

Wartenberg – Der Volkstrachtenverein Wartenberg hat – trotz Corona – ein erfolgreiches Vereinsjahr hinter sich. Die Theateraufführungen waren durchweg ausverkauft, was der stellvertretende Vorsitzende Paul Adelsberger, der den in Quarantäne befindlichen Vorsitzenden Josef Korber vertrat, in seinem Jahresbericht zur Hauptversammlung besonders hervorhob. Dass diese Veranstaltungen gelungen sind, ohne dass sich irgendwer angesteckt hat, freute den Verein besonders. Hans Egger kündigte deswegen auch noch einen Bittgang an.

Erfreulich war auch der Kassenbericht, wonach der Verein einen Kredit mit einer Schlussrate von 10 000 Euro hat ablösen können. Für einen anderen Kredit wurde eine Sondertilgung über weitere 6000 Euro geleistet. Der Mitgliederstand stieg von 316 auf 321 und damit auf einen neuen Rekordwert.

In seinem Grußwort dankte Bürgermeister Christian Pröbst dem Verein dafür, dass dieser immer wieder den Trachtenstadl für Sitzungen kommunaler Gremien zur Verfügung stellt. Er freue sich, dass endlich wieder etwas los sei. Darauf, dass wieder Veranstaltungen stattfinden, hoffen natürlich auch die Tänzerinnen und Tänzer, die am 1. Mai wieder auftreten wollen. Die Tanzproben fanden statt, während die Räume des Vereins für die Theateraufführungen belegt waren. Hier half der Markt Wartenberg aus, indem er den Wittelsbacher Saal für die Proben zur Verfügung stellte. Einen neuen Maibaum wird es am 1. Mai ebenfalls geben.

Die Jugendabteilung ist unverändert stark mit 14 Jugendlichen, wie Jugendleiterin Elisabeth Kattein berichtete. In der Versammlung konnten aber auch verdiente Mitglieder geehrt werden, bei denen eine Auszeichnung besonders auffiel: Gitte Scherzl ist seit 75 Jahren Mitglied im Verein. Wie Adelsberger hervorhob, gehörte sie zu denen, die nach dem Zweiten Weltkrieg ab 1947 den Verein wieder mit aufgebaut haben. „Ihre erste Gebirgstracht hat sie sich durch Kartoffelklauben zusammensparen müssen, weil das Geld dazu nicht gelangt hat.“ 31 Jahre lang war Scherzl als Schriftführerin im Vorstand tätig und ist heute das dienstälteste Mitglied.

Seit 60 Jahren sind Rosa Hammerstingl, Ehrenvorsitzender Leo Melerowitz und Anton Stöhr dabei. Das halbe Jahrhundert haben Maria Schrögmaier, Elisabeth Voringer, Erich und Marika Adelsberger, Franz Ganslmaier, Lotte Heim, Maria Hellinger, Gertraud Schmidt und Anna Wittmer vollgemacht. Auf 40 Jahre bringen es Maria Buchholz, Theresia Vochtleitner und Franz Weidgans. Seit 25 Jahren bei den Wartenberger Trachtlern sind Heidi Cermak, Brigitte und Peter Selmeier. KLAUS KUHN