Der Bike-Park wird umgebaut

Radsportverein Solidarität Wartenberg zieht zufrieden Bilanz.

Wartenberg – Der Radsportverein Solidarität Wartenberg muss mit der Zeit gehen: Nachdem auf dem Bike-Park – bedingt wohl auch durch entsprechende Möglichkeiten auf dem Skateplatz, keine 500 Meter entfernt – nicht mehr allzu viel los ist, wird dort umgebaut und eine Übungsstrecke für die Verbesserung der Fahrpraxis der Mountain-Biker geschaffen.

Das ist nicht die einzige Neuerung, die der komplett wieder gewählte Vorstand unter der Leitung von Markus Remde und seinem Vize Robert Schweiger in den kommenden drei Jahren angehen muss. Das finanzielle Fundament für weitere Investitionen ist gegeben, nachdem Schatzmeister Andreas Ebner ein Plus von rund 800 Euro in der Kasse vermelden konnte – nach Abzug von Ausgaben für Geräte wie Rasenmäher und Motorsense, mit denen die Anlagen gepflegt werden können, sowie Erneuerungen an der Gebäudeinfrastruktur.

Beim Bike-Park gab es den einzigen Wechsel in der Vorstandschaft: Thomas Hellinger, der die Arbeiten noch koordiniert hatte, musste aus privaten Gründen die Verantwortung abgeben. Nachfolger wurde Dennis Graupner, der schon lange auf dem Bike-Park aktiv ist.

Sportlich ist man sonst auf der Höhe der Zeit. Sportleiter Klaus Schauer, zugleich Jugendleiter, lobte vor allem die große Beteiligung des Vereins an den Veranstaltungen ringsum. Ein Vize-Europameistertitel (wir berichteten)gehört zu den Höhepunkten der überdies verletzungsfreien Saison. „Wir fahren wieder hin, und da wollen wir das beste Team zusammenstellen“, kündigte Schauer an. Den Schwung der erfolgreichen Veranstaltungen für Jugendliche nahm der Verein gleich mit und stellte Schauer mit Vereinsmeister Martin Dworzak einen Sport- und Jugendleiter zur Seite.

Ein großer Dank des Vorstands ging an den Markt Wartenberg, vertreten durch Vizebürgermeister Christian Pröbst. Schweiger vergaß auch Sandra Hänsel nicht, die rechte Hand von Bürgermeister Manfred Ranft, der bei einer Parallelveranstaltung war. Beide seien, laut Schweiger, schon bei den ersten Planungen für das Pfingstradrennen, die zentrale Veranstaltung des Vereins, die 2019 anders aussehen werde, weil der Verband das Reglement geändert habe. So werden beim Hauptrennen nur noch A- und B-Lizenzfahrer startberechtigt sein.

„Das wird uns Teilnehmer kosten“, orakelte Vorsitzender Remde, denn die C-Lizenz-Fahrer müssten dann im „Jedermann-Rennen“ mitfahren. Richtig eingeschlagen hat das „Dicke-Reifen-Rennen.“ Die von Schriftführerin Claudia Schweiger vorgestellten Zahlen beweisen es, und Vize Robert Schweiger vermutete, dass jetzt, wo sich dieses Rennen, bei dem alle mitfahren dürfen außer Rennräder – daher der Name – sich einmal etabliert hat, die Zahlen weiter steigen werden. 41 Kinder waren es, was auch einer guten Zusammenarbeit mit der Marie-Pettenbeck-Schule geschuldet sei, so Schweiger. Voraussetzung sei natürlich passendes Wetter, und darüber brauchten sich die Radsportler nicht zu beklagen – außer einmal: Ausgerechnet das Sommerfest musste wetterbedingt abgesagt werden. Nur ein Wermutstropfen trübte die Bilanz des Vereins: Dass das Mountain-Bike-Rennen in Auerbach habe abgesagt werden müssen, weil auch der Berglerner Partnerverein das Personal nicht hatte auftreiben können, nannte Schauer „eigentlich schade.“

Der Soli-Vorstand

Vorsitzender: Markus Remde – Vize: Robert Schweiger – Schriftführerin: Claudia Schweiger – Schatzmeister: Andreas Ebner – Sport/Jugendleiter: Klaus Schauer, Martin Dworzak – Beisitzer: Stefan Riepl, Thomas Daser, Stephan Schwaiger, Willi Stürzl – Kassenprüfer: Markus Loibl, Siegfried Egger.

VON KLAUS KUHN