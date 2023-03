Sparpaket gegen die Haushaltsnot: Wartenberg erhöht Steuern und Gebühren, streicht Zuschüsse und kürzt Investitionen

Von: Klaus Kuhn

Teilen

Neun Millionen Euro Schulden hat der Markt Wartenberg aktuell. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Die „Wartenberger Haushaltskrise“ – so Bürgermeister Christian Pröbst – schlägt voll durch. Der Finanz- und Hauptausschuss des Marktgemeinderates hatte am Montag dazu getagt, und diese Sitzung war keineswegs vergnügungssteuerpflichtig. Diese Kommunalsteuer wird in Wartenberg (noch) nicht erhoben, wohl aber soll jetzt über eine Zweitwohnungssteuer nachgedacht werden.

Wartenberg – Fest steht, dass die Hebesätze für die Grundsteuern von 340 auf 650 Prozent der Steuermessbeträge steigen, die Gewerbesteuer von 350 auf 450 Prozent. Die Kindergartengebühren werden um 50 Prozent angehoben, die Subventionierung der Mensa-Essen entfällt. Die bisherigen Kosten von 33 000 Euro werden per Satzung auf die Eltern umgelegt. Weiter entschied man, dass die hauptamtliche Leitung des Medienzentrums ersatzlos entfällt. Gekürzt wird auch bei Sportlerehrung und Vereinsförderung, ganz gestrichen werden Zuschüsse an die Kirchen. Um die Einnahmen zu steigern, wird die Miete für das Rathaus um 15 Prozent erhöht, für den kommunalen Kindergarten wird ein Träger gesucht.

Sogar beim Sitzungsgeld für die Markträte wird gekürzt. Künftig gibt es nur noch 15 statt 35 Euro pro Sitzung. Der Kultursommer soll ab 2024 aus Werbeeinnahmen finanziert werden. Für heuer geht nichts mehr, weil die Verträge bereits geschlossen sind.

Der Markt Wartenberg hat aktuell neun Millionen Euro Schulden. Die Lage erzwingt einen Überschuss im Verwaltungshaushalt von rund einer Million Euro, denn diese sogenannte Mindestzuführung muss den Schuldendienst abdecken. Vor der Sitzung hatte aber eine negative Zuführung von grob einer Million Euro in den Unterlagen gestanden.

In einer vierstündigen Klausur mit Unterstützung externer Berater am vergangenen Freitag hatten die Markträte darum diese „Liste der Grausamkeiten“ (Pröbst) erarbeitet und dabei weitgehend Einigkeit erzielt.

Dass aus dieser Linie nur Michael Paulini (SPD) ausscherte und vor allem beim Medienzentrum die Kürzungen so nicht mittragen wollte, trug ihm harsche Kritik und den Vorwurf des Populismus’ ein. Zumal er keine eigenen Vorschläge für Einsparungen machte.

Dass selbst das jetzt dem Marktgemeinderat durchgereichte Sparpaket wahrscheinlich nicht ausreichen wird, machte Nina Hieronymus (CSU) deutlich und erhielt Zustimmung von der Verwaltung. Vielmehr klang in der Sitzung durch, dass die Einschnitte kaum viel mehr sein könnten als die Beruhigungspille für das Landratsamt als Kommunalaufsicht, damit es den Haushalt genehmigt.

Bei den Investitionen gehen die Kürzungen weiter: Die Erweiterung des Rathauses hatte in der Klausur keine Priorität mehr. Aktuell wird improvisiert und dabei wird es wohl eine Weile bleiben. Das Ärztehaus soll unbedingt kommen, jetzt aber mit einem Investor. Der Hochwasserschutz für Pesenlern bleibt in der „Warteschleife“, werde aber nicht vergessen, wie Pröbst nach der Sitzung gegenüber Medienvertretern meinte. Priorität erhält die Erweiterung des Gewerbegebietes Thenn, denn hier kann der Markt langfristig Gewerbesteuern generieren.

Eine Botschaft wollte der Bürgermeister in öffentlicher Sitzung aber unbedingt verkünden. Das Gemeinschaftsleben im Markt dürfe unter der Krise nicht leiden. Darum würden Nikolausmarkt und Volksfest unangetastet bleiben, auch wenn beim Volksfest gerade das Rathaus nicht mehr so freigiebig mit Bier- und Hendlzeichen sein werde.