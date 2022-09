Wartenberg: Starke Schulabschlüsse in schwierigen Zeiten

Gut gemacht: Bürgermeister Christian Pröbst (r.) und 3. Bürgermeister Bernd Scheumaier (l.) gratulierten (ab 2. v. l.) Anna Katharina Kretz, Philomena Hintermaier, Lisa Marie Haußer, Jakob Schmidmüller, Nils Geck, Maximilian Angermaier und Amelie Schultz. Frederik Stöckel fehlt, er war verhindert. © spa

Besonders gute Schulabschlüsse hat die Marktgemeinde Wartenberg bei einem Empfang im Trachtenstadl ausgezeichnet.

Wartenberg – Das vergangene Schuljahr habe allen Schülern, Eltern und Lehrern viel abverlangt, meinte Bürgermeister Christian Pröbst. Die acht Schüler hätten ihren hervorragenden Abschluss in einer Zeit von Corona und Ukraine-Krieg hingelegt. „Deshalb gehören sie auch zu einem ganz besonderen Jahrgang.“

Der Dank des Bürgermeisters ging aber auch an die beteiligten Schulen und deren einfühlsamen Lehrkräfte. Pröbst sprach dann noch die Investitionen an, die der Marie-Pettenbeck-Schule bei ihrer baldigen Erweiterung ins Haus stehen werden. An die Schüler gerichtet sagte Pröbst: „Bis dato haben Sie viel Zeit und Energie in Ihren Abschluss investiert. Auch in Zukunft werden Sie für ihren weiteren Erfolg Zeit und Energie investieren müssen, um erfolgreich zu sein.“

Sodann schritt Pröbst zusammen mit dem 3. Bürgermeister Bernd Scheumaier und der Assistenz des Bürgermeisters, Madlen Bela, an die Ehrungen. Es gab 200 Euro, eine Urkunde und Pralinen für die Absolventen.

Die Geehrten:

Maximilian Angermeier (Herzog-Tassilo-Realschule Erding/HTRS, Notendurchschnitt 1,5, Realschulabschluss), Nils Geck (HTRS, 1,3, Realschulabschluss), Lisa Marie Haußer (Korbinian-Aigner-Gymnasium,1,9, Abitur), Philomena Hintermaier (Mädchenrealschule Heilig Blut Erding/MRS, 1,8, Realschulabschluss), Amelie Schultz (Marie-Pettenbeck-Mittelschule, 1,2, Qual. Abschluss der Mittelschule), Frederik Stöckel (HTRS,1,7, Realschulabschluss), Anna Katharina Kretz (MRS,1,9, Realschulabschluss) und Jakob Schmidmüller (Marie-Pettenbeck-Mittelschule 1,6, Qual. Abschluss der Mittelschule). spa