Wartenberg: Strogenstraße, Teil zwei

Ab Montag: Sanierung zwischen Thenner und Erdinger Straße

Von Markus Schwarzkugler schließen

Weiter geht‘s ab Montag mit dem zweiten Bauabschnitt auf der Großbaustelle Strogenstraße in Wartenberg. Die Sanierung bringt auch hier Sperrungen und Umleitungen mit sich.

Wartenberg – Während in Wartenberg der Kultursommer kommende Woche Fahrt aufnimmt, geht’s auch mit der großen Sanierung der Strogenstraße weiter. „Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Wartenberg schreiten voran und liegen gut im Zeitplan“, teilt das Staatliche Bauamt Freising mit. Nun steht ab Montag, 5. Juni, der Bauabschnitt Süd zwischen Thenner und Erdinger Straße auf dem Programm. Die St2082, so der offizielle Staatsstraßenname der Strogenstraße, wird in den betroffenen Bereichen für Autos gesperrt.

Wie berichtet, sanieren Bauamt und Marktgemeinde – letztere ist für die Gehwege zuständig – zusammen die Straße zwischen der Kreuzung mit der Aufhamer und der Erdinger Straße in drei Bauabschnitten auf einer Länge von rund 800 Metern. Bauabschnitt Nord zwischen der Kreuzung Aufhamer Straße bis zur Feuerwehr ist bis auf wenige Restarbeiten auf den Gehwegen abgeschlos-sen. Vor rund einer Woche wurde der Bereich wieder für den Verkehr freigegeben.

Der Bauabschnitt Süd teilt sich in drei Bauphasen auf, die nun ab Montag nacheinander umgesetzt werden sollen. Phase eins geht von der Erdinger Straße bis zur Zufahrt zum Penny, Phase zwei von dort weiter bis zur Tankstelle und Phase drei von der Erdinger Straße 6 bis zur Tankstelle. In Phase drei wird voraussichtlich an zwei Tagen Mitte oder Ende September die Asphaltdeckschicht zwischen der neuen Bushaltestelle auf Höhe der Erdinger Straße 6 bis zur Tankstelle eingebaut. An diesen beiden Tagen muss laut Bauamt auch die Kreuzung Strogenstraße/Badstraße/Erdinger Straße komplett gesperrt werden.

Die Sperrungen für den Fahrzeugverkehr erfolgen laut Bauamt je nach Tätigkeit und Bereich. Die Behörde verspricht: „Die Zufahrt zu den Anliegergrundstücken wird, bis auf wenige Ausnahmen, gewährleistet.“ Die Zufahrt zum Baustoffhandel Auer und zur Tankstelle sei von Norden kommend möglich.

Auch für den zweiten Bauabschnitt wird der Durchgangsverkehr großräumig umgeleitet: Ab Wartenberg führt die Strecke über die St2082 über Fraunberg und Reichenkirchen nach Tittenkofen, weiter auf der Ge-meindeverbindungsstraße Richtung Eichenkofen zur St2331, weiter auf der St2331 Richtung Moosburg und der St2085 zurück zur St2082 am Kraftwerk Pfrombach. Die Gegenrichtung läuft analog.

Während der Bauzeit fallen einige Bushaltestellen flach oder werden verlegt. Genauere Informationen gibt’s in den Aushangfahrplänen.

Im Anschluss folgt der finale Bauabschnitt Mitte, bei dem die Kreuzung Thenner Straße (ED2)/Strogenstraße/ Marktplatz unter Vollsperrung bis Dezember umgebaut wird. Ein Herzstück dort wird die Installation der – wie berichtet, heiß diskutierten – neuen Ampelanlage.