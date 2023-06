Volksfest Wartenberg: „Superschee vom ersten Tag an“

Von: Markus Schwarzkugler

Ein Riesenaufmarsch: der Kinderzug, angeführt von Volksfest-Kindl Emily Ehrig hoch zu Ross. © Klaus Kuhn

Wenn zum Schluss unzählige Kinderaugen und die Sonne um die Wette strahlen, kann’s nicht so schlecht gewesen sein. Insofern feierte das 55. Wartenberger Volksfest am Montag mit dem Kinder- und Jugendtag einen gebührenden Abschluss. Am Abend, zum krönenden Finale, gab es noch ein Brillantfeuerwerk. Die Bilanz der Verantwortlichen fällt entsprechend positiv aus, auch wenn Gabi Rilke von Schausteller-Seite ein wenig einschränken muss.

Wartenberg – In ihrem Fazit kommt besagte Sonne wieder ins Spiel, doch diesmal in negativer Hinsicht. Es war für den Geschmack Rilkes und ihrer Mitstreiter einfach ein bisserl zu heiß: „Die Leute gehen dann halt tagsüber zum Baden.“ Entsprechend hätten es für die 15 Betreiber, die teils mit zwei Geschäften vor Ort gewesen seien, am Nachmittag durchaus ein paar Kinder mehr sein dürfen. „Aber abends waren dann viele da“, sagt Rilke, die selbst während der fünf Festtage ständig „am Rasen“ war, um den Bedürfnissen aller gerecht zu werden. Die Schaustellerin und Chefin des Vergnügungsparks will auf Nachfrage keinen Vergleich zu Festen der Vergangenheit ziehen. Nach der Pandemie habe „ein neues Zeitalter begonnen, wie gut ein Fest ist oder nicht“. Vor dem Hintergrund der Inflation und Heizdebatte merke man, dass die Menschen mehr sparen wollten.

Ein dickes Lob will Rilke unbedingt loswerden. Denn: „Wir haben ganz, ganz tolle Vereine.“ Stellvertretend hebt sie den Volkstrachtenverein hervor, „der sich so bemüht, dass die Kinder so süß ausschauen“. Nur mit Unterstützung der Vereine sei am Donnerstag zum Auftakt so ein schöner Festzug möglich gewesen, betont Rilke.

Dieser Bilderbuchstart hat auch Bürgermeister Christian Pröbst imponiert. Knapp 4000 Leute, schätzt er, waren dabei, 400 Kinder habe man verköstigt. „Das Volksfest war einfach superschee, nahezu perfekt – vom ersten Tag an.“ Perfekt war auch Pröbsts Leistung beim Ozapfa. Wie berichtet, brauchte er nur einen Schlag. „Ach, ich hab’ scho so vui Fassl ozapft in meinem Leben“, meint Pröbst schmunzelnd. Erst neulich wieder, bei der Hochzeit seiner Cousine.

Ein Lob hat er auch für Festwirt Anton Müller und seine, wie berichtet, neu gegründete Müller Event GmbH übrig. Der Toni kümmere sich um die Organisation, seine Brüder ums Essen beziehungsweise Auf- und Abbau. Dank dieser Aufgabentrennung laufe es nun so richtig rund. „Alle haben das Essen gelobt, und es war schnell da“, sagt Pröbst, der froh ist, dass es auf dem Volksfestplatz friedlich blieb – es habe dort keine Schlägereien gegeben.

Und die Bierzeichen, die es am Seniorentag nach langem Hickhack nun doch für die Besucher gegeben hat, waren dort dann laut Bürgermeister kein Aufreger-Thema mehr. „Ich bin nur von zwei Leuten kurz drauf angesprochen worden“, sagt Pröbst. Und im Vergleich zum Vorjahr hätten die Giggerl diesmal nicht auf sich warten lassen.

„Der Tag der Vereine war super“, sagt Pröbst außerdem. Freilich auch der Kinder- und Jugendtag gestern zum Finale. Was nämlich die Großen können, das können die Kinder in Wartenberg auch: Sie sorgten beim traditionellen Umzug für eine rekordverdächtige Beteiligung. Das Volksfest-Kindl Emily Ehrig hoch zu Ross bildete die Spitze, gefolgt von der Kutsche mit einer ebenfalls im Vergleich zu den Vorjahren verstärkten Kapelle. Die Ältesten machten Musik für die Jüngsten: Wigg Heislmeier (Saxophon) wird in den nächsten Tagen 83.

Die Kinder wussten schon sehr genau, wie das alles abläuft, und so wurde dieser freundliche Musikant gefragt, ob er auf der Kutsche mitfahre. Als er dies bejahte, schob der Bub gleich die Frage nach, ob er nicht sofort ein paar Fahrchips für den Vergnügungspark haben könne. Darauf hatte freilich Rilke ein wachsames Auge. Als sie, vor dem Festzelt angekommen, wie gewohnt die Fahrchips in die Menge warf, war mächtig was los. Wie immer konnten die Mädchen und Buben eine Stange hochklettern, wo oben Gewinne aufgehängt waren. Freilich wurde auch im Autoscooter wieder ordentlich Gas gegeben.

