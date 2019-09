Brücke am Thenner See wird saniert

Die Feldwegbrücke Thenn-Langenpreising ist ab Montag, 23. September, gesperrt – für etwa drei Monate.

Thenn/Langenpreising – Gut drei Monate lang geht an der Feldwegbrücke Thenn-Langenpreising gar nichts mehr: Von Montag, 23. September, bis voraussichtlich Freitag, 20. Dezember, wird die Brücke über den Mittleren Isarkanal am Thenner See gesperrt sein. Grund sind Sanierungsarbeiten.

Was genau gemacht wird, konnte 3. Bürgermeister Christian Pröbst auf Nachfrage nicht sagen. Grund ist, dass sich gerade ein Großteil des Bauamts im Urlaub befindet. In der Vergangenheit haben sich laut Pröbst jedoch bereits Betonbrocken gelöst, die Sanierung der in die Jahre gekommenen Brücke sei schon länger im Gespräch gewesen.

Der Feldweg ist eine von Autofahrern gerne genutzte Abkürzung nach Zustorf. Pröbst empfiehlt jedoch, trotz der während des Sanierungszeitraums ausgeschilderten Umleitungen den Feldweg als Autofahrer nicht zu benutzen und über Langenpreising oder Berglern zu fahren. Der Feldweg solle hauptsächlich der Landwirtschaft zur Verfügung stehen, erklärt der Dritte Bürgermeister.

Markus Schwarzkugler

