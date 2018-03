Trachtler müssen ihr Heim nur noch dreimal aufsperren

Für drei statt wie bisher zehn Veranstaltungen wird der Volkstrachtenverein Wartenberg sein Vereinsheim künftig der Marktgemeinde überlassen. Ein Kompromiss.

Wartenberg– Unglücklich ist der Wartenberger Volkstrachtenverein (VTV) mit seinem Darlehensvertrag mit der Marktgemeinde. Darin heißt es, dass der VTV dem Markt sein Vereinsheim an zehn Tagen im Jahr überlassen muss. Dafür bekommt der Verein 50 000 Euro Darlehen. Jetzt haben die Trachtler die Kommune gebeten, den Vertrag aufzulösen. Im Gegenzug soll das Darlehen zurückfließen. Am Ende stand im Marktgemeinderat ein Kompromiss.

Bürgermeister Manfred Ranft (FW) wies darauf hin, dass die Gemeinde dem Verein nicht entgegenkommen müsse, da ja ein Vertrag vorliege. Verständnis für den VTV äußerte Eduard Ertl (Neue Mitte): „Er hat viel Eigenregie ins Vereinsheim gesteckt. Zehn Veranstaltungen: Da schluckst du schon.“ Den Trachtlern werde an diesen Tagen „aufoktroyiert: Da kommst du nicht rein.“ Vielleicht könne man ja die eine oder andere Veranstaltung nach den Wünschen des Vereins gestalten und darauf hoffen, dass der VTV Vereine oder die Gemeinde bei Bedarf weiter einlasse.

Einige Räte machten deutlich, dass sie dem VTV ohne vertragliche Bindung nicht so recht über den Weg trauen. Sie fürchteten, dass irgendwann der Platz für Veranstaltungen ausgehen könnte. 3. Bürgermeister Christian Pröbst (CSU) erinnerte an die Verhandlungen: „Das waren harte Gespräche. Das ist nichtöffentlich.“ Er gab aber auch zu: „Mit zehn Veranstaltungen haben wir vielleicht ein bisschen übertrieben.“

Isabell Haindl (CSU) konnte die Aufregung nicht so recht verstehen. „Wer schreibt, der bleibt“, sagte sie in Anspielung auf den Vertrag. Haindl konnte sich aber vorstellen, von zehn auf drei Veranstaltungen – inklusive Bürgerversammlung – herunterzugehen. Genau so sollte es bei der knappen Abstimmung (8:7) auch kommen.

Sebastian Baumann (Neue Mitte) sprach die „moralische Verpflichtung“ an, die die Trachtler hätten. Der Verein hat von der Gemeinde das Grundstück am Sportplatz kostenlos bekommen. Außerdem gab es einen Zuschuss in Höhe von 175 000 Euro. Und die Sanierung des Reitersaals wurde mit Blick aufs Vereinsheim erst mal abgelehnt. Was aber nicht so bleiben muss. „Der Reitersaal ist noch nicht abgerissen“, betonte Ranft.

Unter den Zuhörern war 2. VTV-Vorsitzender Paul Adelsberger. Ihm wäre die Rückabwicklung des Vertrags lieber gewesen, als sich auf drei Veranstaltungen zu einigen. Er erklärte, „dass wir uns nicht verschließen, wenn mal wer rein will“. Die für heuer zugesagten Veranstaltungen der Freien Wähler sowie des Obst- und Gartenbauvereins stünden nicht in Frage.

Rubriklistenbild: © dpa