TSV-Sportzentrum: Das Darlehen steht bei 344 000 Euro

Mit jährlich 45 000 Euro bedient der Markt Wartenberg den Kredit fürs TSV-Sportzentrum. Ein Drittel davon übernimmt der Sportverein.

Wartenberg – Das ist das finanzielle Arrangement, das hinter dem Pachtvertrag steht. Die Überlassung der Flächen erfolgt darüber hinaus unentgeltlich. Ende 2016 stand das kommunale Darlehen für das Sportgelände an der Thenner Straße bei 344 000 Euro, berichtet Bürgermeister Manfred Ranft auf Nachfrage.

Der Marktgemeinderat hat per einstimmigem Beschluss einen neuen Pachtvertrag verabschiedet. Er soll zum 1. Dezember in Kraft treten und dann 30 Jahre gelten. Der Hintergrund sei eine Formalität, machte Ranft in der Ratssitzung deutlich. Der Verein brauche für einen Zuschuss vom Bayerischen Landessportverband (BLSV) eine Mindestlaufzeit von 25 Jahren. Mit dem laufenden Vertrag werde das nicht mehr erreicht. Er war Anfang 2003 bis 2033 abgeschlossen worden.

In dem neuen Vertrag ist die Parzelle für das mittlerweile gebaute Vereinsheim des Volkstrachtenvereins herausgemessen worden. Dieser Bau am westlichen Ende des Parkplatzes war bei der Einweihung im Juli 2005 noch nicht einmal geplant.

Ansonsten bleibt alles beim Alten. Den Bauunterhalt sämtlicher Anlagen übernimmt der TSV – außer beim Parkplatz und dem Weg zum Beach-Volleyballplatz sowie dem Wasser-, Kanal- und Stromanschluss. Kosten für Betrieb, Unterhalt und Pflege der Anlagen übernimmt ebenfalls der Verein – hier inklusive der Stellplätze. Bauliche Veränderungen dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung der Marktgemeinde vorgenommen werden.

Grundsätzlich hat der Verein umliegenden Schulen die unentgeltliche Nutzung zu gestatten. Allerdings muss die Summe der schulsportlichen und eventuell weiteren Nutzungen durch Dritte in Umfang und Intensität klar hinter dem TSV zurückstehen. „Die Nutzung durch den Verein hat Vorrang“, heißt es in dem Vertrag. Ausdrücklich werden darin sieben Tennis- und zwei Beach-Volleyballplätze, vier Stockbahnen, drei Rasenspielfelder (einer mit Kunstrasen), Vereinsheim und Parkplatz genannt.