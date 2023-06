„Überfällig, dass was gemacht wird“: So sieht der renovierte Spielplatz am Thenner See jetzt aus

Von: Klaus Kuhn

Teilen

Für 23 000 Euro grundlegend saniert und darüber hinaus erweitert wurde der Spielplatz am Thenner See. © Klaus Kuhn

Der Landkreis Erding hat am Thenner See knapp 23 000 Euro investiert und den dortigen Spielplatz grundlegend renoviert. Eine Nestschaukel ist dazu gekommen, ein Spielhaus samt Rutsche, das kleine Gelände wurde überarbeitet. Unterstützt hat das Vorhaben der Bauhof.

Wartenberg – Der Landkreis hat sich fachlichen Rat aus Wartenberg geholt: Wie in der Pressestelle zu erfahren war, haben die Jugendreferenten des Marktrats und das Personal der Kindertageseinrichtungen bei der Gestaltung mitgewirkt. Das sieht man dem neuen Spielplatz auch an: Nestschaukeln werden von Pädagogen gern gesehen, weil hier Kinder miteinander schaukeln können und nicht einzeln. Mit dieser Begründung wurde auch schon in Ottenhofen einer Nestschaukel am neuen Kindergarten der Vorzug gegeben.

Das Echo in der Bevölkerung auf die Neuerung am Thenner See ist positiv. Maite Rüdermund kommt im Sommer regelmäßig aus Zustorf hierher. Sie befindet im Gespräch mit unserer Zeitung: „Der Spielplatz ist klein, aber sehr schön.“ Ihre Tochter Elise erobert die neuen Spielmöglichkeiten im Sturm. Die junge Mutter erinnert sich auch noch sehr gut daran, wie es vorher ausgesehen hat: „Das waren alte Geräte, ziemlich verfault teilweise.“ Sicherheitsrisiken will sie dem Landkreis ausdrücklich nicht unterstellen, sie meint aber auch, dass es irgendwann nicht mehr gegangen sei. „Es war überfällig, dass was gemacht wird.“

Bei einem Sturm seien Äste heruntergestürzt und auf die Geräte. Das habe denen den Rest gegeben, meint die junge Mutter. „Danach war hier tatsächlich gesperrt.“ So aber sei das eine echte Verbesserung, meint sie, während sie die Bade-Utensilien für die Familie im Schatten der großen Bäume ausbreitet.

Der Landkreis hat den großen Vorteil, dass ständig in der Saison jemand da ist, der ein Auge auf den neuen Spielplatz hat: Die Jugend der DLRG, die am Thenner See den Rettungsdienst macht, schaut täglich vorbei. Haben Vandalen wieder kaputte Flaschen im Sand hinterlassen? Gibt es Beschädigungen? Liegt Müll herum? All das klären die jungen Freiwilligen. Sie nehmen dafür Funkgeräte mit, können dann auch den Funkverkehr üben, wenn es Meldungen zu machen gibt. So gibt es sogar einen Ausbildungseffekt.

Tatsächlich hat es schon Meldungen an den Landkreis gegeben: Beim Aufbau der Geräte ist wohl ein Fehler passiert, denn eine scharfkantige Schraube ist nicht ordentlich hineingedreht worden. Die Wachhabenden an der Station berichten, dass der Landkreis verständigt worden sei, damit dieser den Mangel abstelle.