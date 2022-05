Kreuz zerstört, Gelbe Säcke angezündet

Von: Klaus Kuhn

Mutwillig beschädigt wurde das Feldkreuz am Ende der Kreuzstraße in Niederlern. © Klaus Kuhn

Berglern und Wartenberg haben mit mutwilligen Sachbeschädigungen zu kämpfen. Für die Reparatur des zerstörten Feldkreuzes in Niederlern werden jetzt Spenden gesammelt. An der Wartenberger Schule gab es sogar eine Brandstiftung.

Berglern/Wartenberg – Das Feldkreuz in Niederlern an der Kreuzstraße wird regelmäßig beschädigt. Es ist das Feldkreuz, das der Straße letztlich den Namen gegeben hat, und es ist ein Kunstwerk aus buntem, in Metall gefasstem Glas. Dieses Glas hatten Unbekannte mit gezielten Steinwürfen kaputt gemacht.

In der Bürgerversammlung wurde das Thema angesprochen, und Elke Kriegmair erntete viel Zuspruch dafür, dass sie damit an die Öffentlichkeit gegangen war. Bürgermeister Anton Scherer machte das zum Anlass für einen Appell an die Öffentlichkeit, hierauf zu achten. Eine weitere Idee war ein Spendenaufruf, damit das Kreuz wieder hergerichtet werden kann. Das griff Scherer auf: Die Gemeinde bittet um Spenden für die Reparatur per Überweisung auf das Konto mit der IBAN DE 56 7005 1995 0000 1097 10 und dem Verwendungszweck „Feldkreuz Kreuzstraße“. Allerdings musste der Bürgermeister nach Rücksprache mit der Kämmerei deutlich machen, dass diese Spenden nicht steuerlich geltend gemacht werden können.

Keinen Widerspruch gab es in der Bürgerversammlung aber auch, als die Forderung nach einer Kameraüberwachung aufkam, damit man die Täter erwischen kann. Konkret wurde in einem Zwischenruf eine Wildkamera genannt. Diese Geräte sind preisgünstig zu haben, lassen sich getarnt anbringen und reagieren via Sensor auf Bewegung, auch nachts.

Mit dem Vandalismusproblem ist Berglern nicht allein. Scherer meinte im Gespräch mit dem Erdinger Anzeiger nach der Bürgerversammlung: „Es ist wirklich traurig, was da abgeht.“

Auch Berglerns VG-Nachbar Wartenberg hat mit Vandalismus zu kämpfen. In der Sitzung der Schulverbandsversammlung machte Bürgermeister Christian Pröbst seinem Ärger Luft. Es gehe jetzt nicht mehr um Sachbeschädigungen wie an der Figur des Brückenheiligen, die in den nächsten Tagen wieder aufgestellt werden soll. Es gehe auch schon lange nicht mehr „nur“ noch um obszöne Farbschmierereien, sondern es gehe um Brandstiftung: Auf der Terrasse der Mensa an der Schule seien Gelbe Säcke angezündet worden. Nur durch Glück und Aufmerksamkeit sei hier nicht mehr passiert.

Das Gleiche gilt dem Bericht des Marktchefs zufolge für das Bürgerhaus. Eine Hausfassade ist, wie berichtet, bereits in Mitleidenschaft gezogen worden. „Momentan sind wir im Landkreis führend“, grollte Pröbst und berichtete weiter, dass die Kriminalpolizei Erding die Ermittlungen aufgenommen habe.

Seine Liste der beschädigten öffentlichen und privaten Einrichtungen wurde immer länger. Dabei ging ein deutliches Lob an den Bauhof, der in vielen Fällen die Schäden mit einer enormen Geschwindigkeit wieder habe beseitigen können.

Pröbst wurde deutlich: „Ich bin richtig sauer auf diese Idioten.“ Der Markt Wartenberg aber ist nicht wehrlos: „Wir werden die Videoüberwachung an der Schule forcieren“, erklärte der Bürgermeister – und hat es nicht bei dieser Ankündigung belassen: „Der Personalrat hat schon zugestimmt, beim Datenschutzbeauftragten sind wir auch.“

Fraunbergs Bürgermeister Hans Wiesmaier warnte aber vor einem Generalverdacht. „Es sind ein paar Wahnsinnige, die so viel kriminelle Energie shaben“, sagte er. Da stimmte auch Pröbst zu.

