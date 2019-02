Zum Volksbegehren „Artenvielfalt – Rettet die Bienen!“ haben am Freitagabend der Imkerverein Wartenberg, der Obst- und Gartenbauverein, der TSV Wartenberg, der Volkstrachtenverein und der Verein „Feuer und Holz“ für ein volles Nebenzimmer im Gasthaus Reiter gesorgt. Dabei entstand eine intensive Debatte vor allem mit dem Bayerischen Bauernverband (BBV), der sich – wie berichtet – völlig anders positioniert hat.

Wartenberg– Die Entscheidung, eine solche Informationsveranstaltung zu organisieren, sei bereits im vergangenen Jahr zwischen Dominik Rutz (Imkerverein) und ihm gefallen, erklärte Gartlerchef August Groh zur Begrüßung. „Wer bei Facebook ist, der weiß, wie die Post abgeht“, meinte er. Darum sei es nötig, mit Sachinformationen aufzuwarten.

Rutz gab dann auch zu: „Das Thema ist emotional aufgeheizt.“ Er würde gar zu gern die Politik draußen halten, aber das gehe natürlich nicht. Die Imkerei, so Rutz, sei ein Indikator dafür, wie es draußen in der Natur abgehe. „Auch die Gärtner spielen eine Rolle“, sagte er.

Man müsse „globaler denken“. Die Natur werde vom Klimawandel beeinflusst und könne sich fast nicht mehr anpassen. Lebensraumzerstörung gehöre dazu, Artenschwund auch. „Das sind höchst ethische Aufgaben. Wir reden von der Zukunft unserer Kinder.“ Und da war er doch schon bei der Politik, denn er forderte eine „politische Leitung“, weil es mit Freiwilligkeit nicht gehe.

Die Biene sei eines der wichtigsten Nutztiere überhaupt. „Wir sind angewiesen auf die Landwirte“, beteuerte Rutz. „Der Rapshonig ist ein Spitzenhonig.“ Umgekehrt gebe es Zahlen über Ertragssteigerungen gerade bei Raps durch die Nähe der Bienen. „Bienenhaltung ist trendy! In den letzten Jahren hatten wir einen Anstieg der Bienenvölker“, berichtete Rutz.

Ein großer Anteil der Veranstaltung wurde von ihm mit einem Vortrag über das Imkern gefüllt. „Insgesamt sehen wir ein dramatisch verringertes Nahrungsangebot, vor allem durch intensive Landwirtschaft“, leitete Rutz dann auf das Thema des Volksbegehrens um.

46 Prozent der Fläche sei landwirtschaftlich genutzt. „Das zeigt, dass wir mit der Landwirtschaft kooperieren müssen“ sagte er. Darum sei auch die Landwirtschaft ein wesentlicher Punkt in dem Volksbegehren. „Die Frist ist sehr sehr kurz, nämlich nur zwei Wochen“, klagte er. Das Begehren, beteuerte Rutz, richte sich „nicht gegen die Landwirtschaft“.

Stephan Treffler von der ÖDP sprach von einem dramatischen Rückgang der Arten. Über ein Drittel der 270 Wildkräuter sei gefährdet, sagte er. Die Masse der Insekten sei um 75 Prozent gesunken, 54 Prozent aller Bienen seien gefährdet. „Man braucht einen Titel, der die Menschen emotional berührt“, so Treffler zum Namen des Volksbegehrens. Tatsächlich hat der Generalsekretär des Bayerischen Bauernverbands, Georg Wimmer, in einem Kommentar festgehalten, dass das Wort „Biene“ im ganzen Antragstext nicht ein einziges Mal vorkommt. Das Volksbegehren sei auch deshalb auf die Landwirtschaft fixiert, weil es einen Agrar-Report gebe mit dem Satz: „Von allen Lebensraumbereichen ist die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft am stärksten rückläufig.“

„Wir sind nicht die großen Feinde der Landwirtschaft“, beteuerte Treffler. Wie die Grünen forderte auch der ÖDP-Mann eine Umsteuerung in der Subventionspolitik auf europäischer Ebene.

Vertreter der Landwirte meldeten sich energisch zu Wort, sahen in dem, was da gefordert wird, einen Eingriff ins Eigentumsrecht und befürchteten, dass es dann, wenn eine bestimmte Art der Bewirtschaftung mal Gesetz sei, keine Förderung mehr gebe. Dagegen wusste auch Treffler nicht viel zu sagen. Mit dem Bauernverband sei vorher nicht gesprochen worden, so ein weiterer Kritikpunkt von Kreisobmann Jakob Maier, den die Initiatoren auch nicht widerlegen konnten.

Klaus Kuhn