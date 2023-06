Vereinstag am Volksfest Wartenberg: Einmal quer durch alle Sportarten

Von: Klaus Kuhn

Teilen

Ihr Können zeigten die Akrobaten von Dance United beim Vereinstag am Wartenberger Volksfest. Neun Vereine präsentierten sich. © Klaus Kuhn

Volksfestbesucher in Wartenberg absolvieren beim Vereinstag Schnuppertrainings an den Ständen der Sportvereine. Großer Andrang herrscht auch beim Oldtimertreffen.

Wartenberg – Der Volksfest-Sonntag in Wartenberg stand ganz im Zeichen von zwei Angeboten auf dem Festplatz: der zweite Vereinstag und das schon traditionelle Oldtimertreffen. Den Vereinstag hatten die Sportreferenten organisiert. Sie registrierten, dass die Vereine die Chance, sich zu präsentieren, konsequenter genutzt hatten als beim ersten Mal.

Dance United verlegte einen Teil der Tanz-Vorführungen auf den Platz hinter der Bühne, ergänzt durch Auftritte im Festzelt. Die DLRG hatte Wasserspiele vorbereitet und präsentierte auch ihre Rettungsmittel. Zum Mitmachen gab es die Baderegeln: Wer hier Bescheid wusste, konnte was gewinnen. Die Feuerwehr war erstmals vertreten und brachte ein Geschicklichkeitsspiel mit den Hebekissen mit, das sich als gar nicht so einfach herausstellte.

Bei den Trachtlern konnten sich die Kinder die Haare flechten lassen, zudem wurden Riegelhauben und ihre Entstehung gezeigt. Teilweise waren diese mit echtem Golddraht gemacht. Der TSV war mit mehreren Abteilungen vertreten, die Gäste konnten sämtliche Sportarten durchprobieren. Der Skiclub Auerbach ließ seine Gäste Ski fahren, wenn auch nur virtuell auf einem Gerät, das durch die Körperhaltung dem Gast anzeigte, wohin er unterwegs ist. Überdies wurde in Kooperation mit dem TSV ein sogenannter Fitness-Checkup für Erwachsene angeboten.

Die St.-Ulrich-Schützen hatten ihre Böller dabei, ihre Druckluftwaffen. Außerdem präsentierten sie an einem Stand, wie man mit dem Blasrohr schießen kann.

Gut besucht war das traditionelle Oldtimertreffen am Volksfest-Sonntag. Die Organisatoren jedenfalls äußerten sich zufrieden. © Klaus Kuhn

Beim Imkerverein hockten die Kinder gebannt hinter dem Schaubienenstand. „Nicht anfassen“, riet ein Bub dem anderen. Wäre auch nicht gegangen: Eine Plexiglasscheibe schützte die kleinen Brummer. Spontan hatte sich auch die Flüchtlingshilfe entschlossen mitzumachen. Hier konnte man sich kunstvolle Frisuren machen lassen.

Kinder, die an allen Ständen waren und auf einer Stempelkarte überall ein Servus eingesammelt hatten, erhielten Fahrchips für den Vergnügungspark. Insgesamt war der Besuch viel besser als noch vor einem Jahr, was die Freiwilligen in den Vereinen für den hier gezeigten Einsatz belohnte. Die Sportreferenten Isabell Haindl und Michael Pröbst waren sehr zufrieden.

In Sichtweite fand das Oldtimertreffen statt, das 200 Fahrer mit ihren Fahrzeugen anlockte, wie am Meldekopf im Festzelt zu erfahren war. Organisiert wurde es wie immer von der Oldtimergruppe der Feuerwehr, die leider ein Fahrzeug mit kapitalem Motorschaden in der Halle stehen lassen musste.

Auch am Meldekopf herrschte Zufriedenheit. Aufgefallen ist auf der Festwiese vor allem Anton Wölfl von den Oldtimerfreunden aus Kemoding, der wohl den Sound seines Kramer-Traktors glaubte, toppen zu müssen: Der kam nämlich aus einem geschickt unter der Motorhaube platzierten Lautsprecher. Wer sich auskannte, konnte erkennen, dass Startgeräusch und Fahrzeug nicht wirklich zusammenpassten. Aber es war ein echter Spaß für die Besucher, die auch im Kontrast zu den Schnauferln modernes Gerät bestaunen konnten.