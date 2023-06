„Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich“ für Wartenberg?

Von: Klaus Kuhn

„Nicht mehr normgerecht“ ist diese Gestaltung der Stufen am Wartenberger Marktplatz. © Klaus Kuhn

Expertinnen sehen auf Oberer und Unterer Hauptstraße in Wartenberg doch eine Chance auf Tempo 30. Insgesamt hat der Markt die Barrierefreiheit weiter im Blick.

Wartenberg – Gibt es doch eine Chance auf eine Geschwindigkeitsreduzierung auf der Oberen und der Unteren Hauptstraße in Wartenberg? Anfang 2022 war noch ein vor allem von Martina Scheyhing (Grüne) begründeter Antrag im Verkehrsausschuss gescheitert, genau wie zwei Jahre zuvor ein ähnlicher Vorstoß der Freien Wähler. In der jüngsten Sitzung des gleichen Ausschusses waren jetzt aber die beiden Architektinnen Stefanie Schleich und Kathrin Hess zu Gast, die für den Markt das Thema Barrierefreiheit intensiv beleuchten.

In ihrem Zwischenbericht schlugen die beiden vor, das Thema dem Verkehrsplaner vorzulegen, möglicherweise mit dem Ziel, hier einen „verkehrsberuhigten Geschäftsbereich“ zu etablieren, weil eine Querung der Straßen durch Menschen mit Einschränkungen ganz gleich welcher Art schwierig sei. Eine grundsätzliche Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 km/h sei durchaus angezeigt, argumentierten die Fachplanerinnen. Das Thema kommt also ganz sicher wieder auf die Tagesordnung.

Anders als noch bei der vergangenen Beratung meldete diesmal auch Bürgermeister Christian Pröbst (CSU) keine Bedenken gegen diesen Vorstoß an. Noch war aber auch nicht der Zeitpunkt für eine ausführliche Beratung. Beschlossen wurde vielmehr, das Thema in die Fraktionen zu geben und es erst einmal „sacken zu lassen“, so Pröbst.

Die beiden Gäste waren mit einem umfangreichen Papier in den Ausschuss gekommen. Sie hatten die Ergebnisse verschiedener Begehungen, teilweise zusammen mit Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, ausgewertet und in konkrete Vorschläge gefasst. Zum Beispiel ist die normale Abfahrt zum Seniorenheim mit zwölf Prozent Steigung für Rollstuhlfahrer ohne intensive fremde oder technische Hilfe praktisch nicht zu bewältigen. Die besichtigte, etwas leichter zu schaffende Alternativroute ist aber zu wenig bekannt. Mit einfachen Mitteln ließe sich hier, so die Expertinnen, durchaus einiges erreichen.

Kleinere Maßnahmen wie die Entfernung von Blumenkübeln am Eingang zum Rathaus, die durchaus einen Rollstuhlfahrer behindern können, wurden bereits umgesetzt. Öffentlichkeitsarbeit tut Not, das haben die beiden auch anhand von Bildern illegal parkender Autos auf dem Gehsteig deutlich gemacht. Ein Rollstuhlfahrer oder eben auch Chauffeure von Kinderwagen hätten hier keine Möglichkeit, durchzukommen. Richtig gefährlich finden die beiden die Treppenstufen an der Oberen Hauptstraße zur Kirche hinunter. Hier sollte etwas passieren. Nicht mehr normgerecht sind nach ihren Erkenntnissen die auslaufenden Stufen im Marktplatzbereich, vor allem deshalb, weil sie nicht gekennzeichnet seien. An der Topografie des Marktplatzes aber etwas zu ändern, um das abzustellen, dürfte richtig ins Geld gehen.

Pröbst übte Selbstkritik: „Passiert ist nichts in den letzten Jahrzehnten.“ Da wollte niemand im Gremium widersprechen. Nur eines haben die Architektinnen tatsächlich versäumt, als Pröbst nachfragte: „Hinterlegen Sie das auch mit Kosten?“ Angesichts der bekannten Finanzlage des Marktes ist das ein Thema.