Verwirrung um Corona-Bonuszahlungen für Pfleger

Von: Markus Schwarzkugler

In der Altenpflege soll es nun vom Bund einen Bonus bis zu 550 Euro geben. Doch es gibt Klärungsbedarf. © Symbolbild: dpa

Welche Pflegekraft kriegt wie viel Bonus, und gibt‘s überhaupt einen? Mitunter sorgen die Beschlüsse der Regierung für Verwirrung und auch Unmut bei den Pflegekräften selbst, aber auch in den Einrichtungen.

Landkreis – Pflegekräfte haben einen fordernden Beruf, die Pandemie macht’s nicht leichter. Viele sind am Limit. Corona-Bonuszahlungen sollen für sie eine Anerkennung sein, sorgen jedoch auch für Verwirrung, sowohl bei den Mitarbeitern selbst als auch in den Einrichtungen. „Meine persönliche Meinung ist: Die Regierung macht Larifari, es geht hin und her“, sagt etwa Gabriele Mundigl, die Leiterin des Pichlmayr-Seniorenzentrums in Wartenberg.

Die Ampel stellte zuletzt einen Bonus bis 3000 Euro steuerfrei in den Raum, im Januar entwickelte sich das Ganze aber zu einem politischen Zankapfel ohne wirkliche Lösung. Umstritten war vor allem die gerechte Aufteilung. Vor wenigen Tagen folgte nun die Auslobung einer bis zu 550 Euro gestaffelten Prämie in der Altenpflege.

Jedoch herrscht auch dazu Klärungsbedarf, wie am Freitag zwei Gespräche mit Dr. Constantin von Stechow, dem Geschäftsführer der Klinik Wartenberg, zeigen. Sein Haus ist auf Reha und Geriatrie spezialisiert, also die Altersheilkunde. Während nun von der Prämie alle Altenpfleger profitieren würden, „kriegen wir auf der Reha- und der Akutseite nichts“, berichtet von Stechow zunächst – und das, obwohl sein Haus ja auch schon mehrmals Covid-Patienten aufgenommen habe. Es müsse noch nachjustiert werden. Später kann von Stechow dann mitteilen: „Die Verbände, mit denen ich eben telefoniert habe, sind guter Dinge, dass es für Reha-Kliniken und Fachkrankenhäuser wie das unsere eine Ergänzung im Gesetz gibt. Wenn das so kommt, zahlen wir den Bonus natürlich aus.“

Eine Pflegekraft seines Hauses hatte sich bei unserer Zeitung gemeldet und sich beschwert, dass sie in der Klinik noch keine Sonderzahlungen erhalten habe – mit Ausnahme eines 500-Euro-Bonus’, den sie im Jahr 2020 beim Freistaat beantragt hatte. Wie von Stechow dazu berichtet, hätte die Klinik bis 31. März noch die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern einen Bonus von bis zu 1500 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei zu bezahlen – wieder eine andere Geschichte, denn diese Regelung gilt für sämtliche Arbeitgeber. Ob sich die Privatklinik eine solche Zahlung leisten will, das hat sie von Stechows Worten zufolge noch nicht entschieden. „Zumal wir jetzt erst mal abwarten müssen, was mit dem neuen Pflegebonus genau ist.“ Er betont, dass man den Pflegern als Aufmerksamkeit Obst habe zukommen lassen, außerdem habe man einen „super Tarifabschluss“ erzielt, der höher liege als der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Bislang drei Sonderzahlungen im Klinikum Erding Bezüglich der Corona-Sonderzahlungen hat unsere Zeitung auch im Klinikum Erding nachgefragt. Laut Krankenhausdirektor Dr. Dirk Last waren es bislang drei, jeweils für sämtliche Pflegekräfte. Die ersten beiden im Dezember 2020; erstens eine Sonderzahlung über den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), der je nach Entgeltgruppe zwischen 300 und 600 Euro betrug; zweitens eine Sonderzahlung für jeden Vollzeit-Mitarbeiter in Höhe von knapp 330 Euro, Ärzte waren dabei ausgeschlossen. Und im Juni folgte Last zufolge eine Corona-Prämie (Ärzte wieder nicht) für Mitarbeiter in der Pflege beziehungsweise mit patientennaher Tätigkeit 1115 Euro, die Hälfte davon gab es noch für alle weiteren Mitarbeiter. „Grundsätzlich war der Ansatz in Erding bislang, wenn möglich alle Mitarbeiter zu bedenken, da das ganze Haus durch die Corona-Pandemie gefordert ist. So hat beispielsweise jede/r Arzt/Ärztin im Juni 2021 vom Haus einen Geschenkkorb erhalten, da die Corona-Prämie nicht für Ärzte galt“, teilt Last mit. mas

In der Pandemie könnten sich viele Arbeitgeber keine Sonderzahlungen leisten, meint Seniorenzentrum-Leiterin Mundigl. Von Stechow erklärt den Unterschied zu einem Kreiskrankenhaus wie dem Erdinger (siehe Kasten): „Wenn das einen Verlust macht, steigt für die Gemeinden die Kreisumlage.“ Eine Privatklinik dürfe dagegen keinen Verlust machen.

Peter Haile, Geschäftsführer der Pflegestern-Seniorenservice GmbH mit Altenheimen unter anderem in Oberding und Finsing, sagt, dass in seinem Haus „alle Mittel zu 100 Prozent“ an Antragsberechtigte ausgeschüttet worden seien. Bei der Antragstellung habe man das Personal unterstützt. Hinsichtlich der freiwilligen Arbeitgeberzahlung bis zu 1500 Euro sagt Haile kurz vor seinem Abschied in den Urlaub, dazu gerade keinen Überblick zu haben. Ihm zufolge haben die Einrichtungen teils mit einer Verdopplung der Preise zu kämpfen, beispielsweise bei Handschuhen.

„Unsere Verwaltungsmitarbeiter arbeiten genauso am Anschlag wie unsere Pflegekräfte. Ständig ändert sich was“, sagt Haile, der seine Kritik jedoch einschränkt: „Man muss auch sehen, was alles an Geldern bereitgestellt wird. Da muss man auch fair sein unserer Regierung gegenüber.“

Düstere Worte findet derweil Mundigl. Die diversen Corona-Zahlungen seien unter ihren Mitarbeitern gar nicht Thema, weil sie vor lauter Überstunden und Resturlauben gar keine Zeit hätten, Gedanken daran zu verlieren. Klar würden auch sie sich über jeden Cent freuen, weiß Mundigl, die dann aber die generell schwierige Lage in der Pflege ins Visier nimmt. Es gebe einfach zu wenig Personal. Was ausländische Arbeitskräfte angeht, beschreibt sie die Lage im Freistaat als „Katastrophe“. Anders als etwa in Hessen ist laut Mundigl der Weg bis zur Anerkennung der Ausbildung im Ausland ein sehr langwieriger. „Ich habe hier eine Mitarbeiterin, die seit zwei Jahren rumtut“, sagt Mundigl. Ihr Fazit: „Die Pflege steuert auf den Super-GAU zu. Die Leute können einfach nicht mehr.“