In Wartenberg ist schon wieder Party

Stammwürze 12,5 Prozent, Alkoholgehalt 5,4 Prozent: Das sind die technischen Daten jenes Getränks, das beim Wartenberger Volksfest von Donnerstag, 13. Juni, an im Mittelpunkt stehen wird. Bei der Bierprobe am Donnerstagabend stand das Wartenberger Export hell schon mal im Fokus.

VON KLAUS KUHN

Wartenberg– Uli Tafelmeier (Akkordeon) und Matthias Hoffmann (Tuba) sorgten bei der fröhlichen Runde im Gasthaus Reiter für die musikalische Unterhaltung. Außerdem gab es nicht nur das Festbier zum Vorkosten, sondern selbstverständlich auch die Qualität der Küche von Festwirt Simon Wankerl zu testen. In einer solchen Situation sind lange Reden fehl am Platz. Festwirt Anton Müller hielt es dennoch für angebracht, sich für das große Vertrauen, das die Wartenberger in ihn als Festwirt setzen, zu bedanken.

Auch Vizebürgermeister Peter Schickinger war zu Gast. Er wird den erkrankten Gemeindechef Manfred Ranft auch am Donnerstag vertreten, wenn in traditioneller Weise das erste Fass angezapft wird. Die spannende Frage ist, wie viele Schläge der Seniorenreferent brauchen wird.

Das Programm – kurz nach den Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag des TSV – entspricht dem, was sich über viele Jahre bewährt hat. Die Schnellsten werden am Donnerstag in den Genuss der 100 Liter Freibier kommen, die am Marktplatz ausgeschenkt werden. Um 17.30 Uhr beginnt das Konzert der Marktkapelle, und auch der Volkstrachtenverein ist dabei. Dann wird zudem das neunte Wartenberger Volksfestkindl präsentiert. Es führt hoch zu Ross den Auszug zum Festzelt an.

Die Reichenkirchener Formation Boarisch Party hatte in den vergangenen Jahren einen solchen Erfolg, dass Müller diese jetzt für Freitag, 14. Juni, eingeladen hat. Tags drauf ist ab 11 Uhr der Senioren-Mittagstisch, hierzu wird Josef Huber für Musik sorgen. Am Abend spielen Ois Easy.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Oldtimertreffens, das um 10 Uhr beginnt und um 13 Uhr mit der Schau-Rundfahrt seinen Höhepunkt hat. Abends kommt dann das Heiselmeier Quartett ins Festzelt. Am Montag gibt es eine Wartenberger Besonderheit: der große Kinder-Festzug vom Marktplatz zum Festzelt. Auch hier ist das Volksfestkindl wieder ganz vorne mit dabei. Die beliebte Band Blechblosn sorgt für einen zünftigen Volksfestausklang. Am Abend, wenn es dunkel wird, soll auch noch ein großes Feuerwerk stattfinden.

Festbier und Autofahren passen nicht wirklich zusammen. Darum wird auch wieder ein Bus eingerichtet. Die erste Route führt vom Volksfestplatz über Langenpreising, Zustorf und Berglern zurück nach Wartenberg. Die zweite Linie verbindet den Volksfestplatz mit Pesenlern, Fraunberg, Riding und Auerbach. Die einfache Fahrt kostet zwei Euro – sicher weniger als ein Führerscheinverlust kosten würde.

Auf dem Festplatz wird freilich auch ein Vergnügungspark aufgebaut, bei dem einmal mehr Wartenberger Unternehmer wie die Familie Rilke vorne dran stehen.