Zwei Bürgermeister, sechs Schläge

Nach drei Schlägen war ozapft beim Wartenberger Volksfest. © Klaus Kuhn

Doppelter Party-Start in der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg: Zwei Bürgermeister, zwei Festauftakte, zusammen sechs Schläge beim Bieranstich – Christian Pröbst beim Volksfest in Wartenberg und Anton Scherer beim 60. Jubiläum vom SV Eintracht Berglern brauchten je drei Schläge, bis es hieß: „Ozapft is!“

Wartenberg/Berglern – Die Wartenberger zelebrierten geradezu ihren Volksfest-Auszug, die Berglerner waren sportlich aktiv: Die Gemeindemeisterschaften der Stockschützen fanden Mittwoch und Donnerstag statt und waren ausgezeichnet besucht. In der Stockschützenhalle war mächtig was los auf allen Bahnen.

Was den Wartenbergern aber eine Alleinstellung verschafft: Emily-Sophie Ehrig hatte ihren großen Auftritt: Das zehnte Wartenberger Volksfestkindl ritt hoch zu Ross dem gewaltigen Festzug voran. Der konnte sich wirklich sehen lassen, war nach Überzeugung aller, die dabei waren, deutlich größer als früher. Vor allem der TSV Wartenberg als der größte Verein hätte genau genommen einen solchen Festzug alleine bestreiten können, so viele waren gekommen, und zwar von allen Abteilungen und Altersgruppen. Es waren alle Vereine da.

Gemütlich ging‘s in Berglern zu - auch da war einiges los. © Klaus Kuhn

Losgegangen war es auf dem Marktplatz, der Ablauf war der bestens bekannte: Die Marktkapelle spielte auf, die Tanzgruppe des Volkstrachtenvereins führte Tänze vor. Hier hätte man den Kindern durchaus noch etwas mehr Aufmerksamkeit widmen können, ihr Auftritt lief doch etwas abseits. 200 Liter Freibier wurden ausgegeben, und das ließen sich die Wartenberger nicht zweimal sagen. Neu an dieser Stelle war, dass es auch nicht-alkoholische Getränke gab – aus Rücksicht auf die Kinder, die mitmachten. Bei den Temperaturen erwies sich das als eine Wohltat, auch eine Flasche Mineralwasser bekommen zu können.

Der Auszug verzögerte sich wie jedes Mal etwas. Die Feuerwehr sicherte den Zug ab. Als der dann auf dem Festplatz ankam, wurden als erstes die Pferde aus dem ganzen Trubel herausgezogen. Das hatte sein Gutes, denn bald nach dem dritten Schlag und dem „Ozapft is“ taten die Böllerschützen aus Pesenlern unüberhörbar kund, dass sie auch da waren. Gabi Rilke warf Fahrchips von der Kutsche, auf die die Kinder sich natürlich sofort stürzten.

In seiner kurzen Ansprache fand Bürgermeister Pröbst vor allem Worte des Dankes an alle, die das Volksfest organisieren geholfen hatten. Er habe durchaus registriert, dass die Beteiligung am Auszug gewaltig gewesen sei. „Das macht einfach Spaß.“ Volksfestkindl Emily-Sophie Ehrig verkündete dann: „Hiermit ist das Wartenberger Volksfest eröffnet.“

Ganz so feierlich ging es in Berglern nicht zu, eher meinte Gemeinderat Robert Krieger, der an der Kasse saß: „Es ist ein typisches Berglerner Fest: Gemütlich, die Berglerner kommen, weil sie zusammenhalten, und es ist ganz ausgezeichnet besucht dafür, dass es der erste Tag ist.“

Zwei Mal gab es hohen Besuch: Landrat Martin Bayerstorfer kam nach Wartenberg, Erdings OB Max Gotz nach Berglern. Die Aufteilung machte Sinn: In Berglern kommt ja schon das Bier aus Erding, die Wartenberger haben ihre eigene Brauerei.

Klaus Kuhn