Bilanz des Wartenberger Volksfests: Hitze kostet ein paar Besucher

Teilen

Der Kinderumzug war Teil des letzten Volksfesttags am Montag in Wartenberg. Nach alter Manier ritt das Volksfest-Kindl Emily-Sophie Ehrig vorne weg, auf dem Pferd von Werner Kalinetz (r.). © Klaus Kuhn

Die Organisatoren des Wartenberger Volksfest ziehen zufrieden Bilanz. Nur waren die Badeweiher am Wochenende ein großer Konkurrent.

Wartenberg – Es war ein prächtiger Kinderfestzug am Montag. Traditionell steht er am letzten Tag des Wartenberger Volksfests auf dem Programm, und zwar am Tag der Kinder.

Währenddessen holten die alten Musikerhaudegen ihre Instrumente für die Jugend hervor, damit diese auch musikalische Begleitung hatten. Sie fuhren in einer Kutsche vor der Kinderschar her, und ganz vorne ritt das Volksfest-Kindl Emily-Sophie Ehrig auf dem Kaltblut von Werner Kalinetz. So ging es zum Festplatz, wo Bürgermeister Christian Pröbst und Vergnügungspark-Chefin Gabi Rilke wieder Fahrchips unter das junge Volk warfen. Minuten später waren alle Fahrgeschäfte voll.

Derweil wurden die ersten Bilanzen gezogen: Gabi Rilke und Festwirt Anton Müller äußerten sich positiv. Einzig das heiße Wetter vor allem am Wochenende habe die Bilanz etwas verdorben, weil die Konkurrenz durch Badeweiher zu groß gewesen sei. Da ist es den Verantwortlichen vom Volksfest aber genau so ergangen wie allen anderen Festveranstaltern auch. Rilke meinte zudem, dass der erste große Run auf die Feste nach der coronabedingten Durststrecke jetzt erst mal vorbei sei. Überrascht war sie allerdings vom Volksfest-Auszug. Der sei toll gewesen, was die Beteiligung angeht, ein Eindruck, den auch Bürgermeister Christian Pröbst geäußert hatte (wir berichteten).

Müller hat heuer etwas Neues ausprobiert und neben dem Festzelt eine Bar etabliert. Diese sei so gut angenommen worden, dass es sie beim nächsten Mal sicher wieder geben werde. „Das sollte ich weiterentwickeln“, meinte der Festwirt. Denn: „Man sollte ja immer was Neues bringen.“

Klaus Kuhn