Nur ein Schlag, und los geht die Gaudi

Massenauflauf am Marktplatz: Von dort machte sich der Festzug auf den Weg hinunter Richtung Strogenbrücke und letztlich auf den Volksfestplatz.

Traumauftakt fürs Wartenberger Volksfest, auch beim Anzapfen – Mehr los als in Vorjahren

Von Klaus Kuhn schließen

Traumstart für das 55. Wartenberger Volksfest: Beim Auszug am Donnerstag kamen weit mehr Besucher als in den Vorjahren. Der Marktplatz war kunterbunt vor lauter Menschen. Die Vereine waren fast durchweg mit vergrößerten Abordnungen gekommen.

Wartenberg – Die Organisatoren verzichteten erstmals auf eine genaue Festlegung der Reihenfolge der Vereine. Diese sollten sich selbst organisieren, was dann auch hervorragend gelang. Nur die Spitze des Zuges stand fest: Volksfest-Kindl, die Strogentaler, die Kutsche mit der Prominenz, darunter der Landrat, dann der Volkstrachtenverein.

Der Festzug selbst war, bedingt durch die Baustelle an der Strogenstraße, kürzer als in früheren Jahren. Angeführt vom Volksfest-Kindl Emily Ehrig, ging es gleich hinunter Richtung Strogenbrücke und dann auf den Volksfestplatz. Zuvor aber gab es das traditionelle Platzkonzert mit den Strogentalern und dem Auftritt der Kinder des Volkstrachtenvereins. Dabei gab es eine spürbare Verbesserung: Die Ausgabestelle für das Freibier wurde in den unteren Teil des Platzes verlegt. Das schuf Platz für die Kleinen, die dann auch die ihnen gebührende Aufmerksamkeit und den verdienten Beifall bekommen konnten. Zuletzt hatte der Wagen mit dem Bier und den Gläsern hier nicht nur im Weg gestanden, sondern auch den Blick auf die tanzenden Kinder teilweise verstellt. Die Verantwortlichen im Volkstrachtenverein kommentierten das überaus positiv.

Vereine stellen sich ins Schaufenster Beim Wartenberger Volksfest-Sonntag gibt es zum zweiten Mal einen Tag der Vereine. Die erste Auflage hatte, wie berichtet, unter der Hitze gelitten. Sportreferent Michael Pröbst sagt auf Nachfrage, dass acht Vereine mitmachen: der TSV, die Schützen, Dance United. Letztere nutzen die Bühne im Festzelt. Der Imkerverein ist wieder mit von der Partie, auch die DLRG, der Skiclub Auerbach, der Volkstrachtenverein und zum ersten Mal die Freiwillige Feuerwehr. Pröbst berichtet von einer Neuerung: „Für die Kinder haben wir Stempelkarten. Wenn sie bei allen Vereinen gewesen sind, bekommen sie einen kleinen Preis wie etwa Chips für die Fahrgeschäfte.“ Der Vereinstag dauert von 11 bis 14 Uhr: „Die Vereinsvertreter sind ja auch Freiwillige, die wollen wir nicht zu lange binden.“ Zudem passe das bestens zum gleichzeitig stattfindenden Oldtimertreffen, das ebenfalls um 11 Uhr beginnt. Gegen 13.30 Uhr ist eine Oldtimer-Schaurundfahrt angesetzt.

Für Pröbst ist das Ganze eine ausgezeichnete Gelegenheit, der Bevölkerung das breite Angebot an Aktivitäten örtlicher Vereine vorzustellen: „Acht Vereine auf einem Platz, wann hat man das schon?“ Vereine, die noch schnell nachmelden wollen, melden sich per E-Mail an sportreferenten@wartenberg.de. klk

Die, die den kostenlosen Gerstensaft – 200 Liter Freibier waren es – genossen, sahen einen weiteren Vorteil: Jetzt standen die Gläser im Schatten, wurden nicht warm, so blieb das Bier kühl. Das war ein Manko, das beim letzten Mal unangenehm aufgefallen war. Die schönste Kühlung bringt nichts, wenn das Bier in von der Sonne aufgeheizte Gläser gefüllt wird.

Geradezu rührend waren da die „Probleme“ von Markträtin Melanie Falzetta: Die Jugendreferentin stand da wie viele andere mit ihrem Freibier und machte auf ihre Weise deutlich, wie genau Lehrer von ihren Schülern beobachtet werden: „Ich muss jetzt wahrscheinlich allen erklären, das sei Apfelsaft mit besonders viel Schaum“, scherzte sie, während um sie herum über diese Bemerkung gelacht wurde.

+ Souverän am Fass: Bürgermeister Christian Pröbst benötigte nur einen Schlag – beobachtet unter anderem von Festwirt Anton Müller (l.). © Klaus Kuhn

Im Festzelt angekommen, machte Bürgermeister Christian Pröbst kurzen Prozess: Nach nur einem entschlossenen Schlag verkündete er: „Ozapft is!“ Dabei gab es beinahe eine Panne: Gerade noch rechtzeitig wurde bemerkt, dass es der falsche Wechsel war, der bereit lag. Viel Prominenz war beim Start auf den Beinen, heute Abend ist im Festzelt dann eine Partynacht mit der Band Tetra-Pack angesagt.