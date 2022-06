Heißer Volksfestsonntag in Wartenberg: Ein lustiger Parcours und Martin Semmelrogges Cadillac

Stars wie Martin Semmelrogge fuhren schon mit dem Wagen von Konrad Heindl (84) aus Lohkirchen: ein Cadillac Fleetwood von 1977 mit 7-Liter V-8 Motor. © Klaus Kuhn

Der heiße Sonntag des Wartenberger Volksfests stand ganz im Zeichen der Vereine und Oldtimer. Wir sind dabei auf einen ganz besonderen Cadillac gestoßen.

Wartenberg – Wenn bei Temperaturen wie am Sonntag auf der schattenlosen Wiese hinter dem Festzelt des Wartenberger Volksfests Gäste die Beach-Volleyballanlage ausprobieren und Kinder die vielen Spiel- und Sportangebote nutzen, dann ist einiges erreicht. Die Sportreferenten Michael Gruber, Michael Pröbst und Isabell Haindl hatten also alles richtig gemacht bei der Organisation. Haindl fand den Besuch angesichts der Hitze als sehr zufriedenstellend.

Der TSV kam zur Premiere des Tags der Vereine mit allen Abteilungen, die eigene Angebote machten. Dance United punktete doppelt: Infostand auf der Wiese, Auftritte von Jugendgruppen im Festzelt. Während die Marktkapelle spielte, wurden die Haare gestylet, Glitzersteinchen aufgeklebt. Die DLRG rückte mit einem voll ausgerüsteten Wasserrettungszug an und baute einen lustigen Parcours zum Ausprobieren auf. Mittendrin war der Imkerverein, bei dem das Rauchgerät zur Beruhigung der Tiere leicht qualmte und auch sonst viel zu sehen war.

Zu hören gab es was bei der Bücherei: Die „Leseeule“, die neueste Errungenschaft, kann nämlich vorlesen. Die Schützen präsentierten das Gewehr, aber nicht wie bei „Preußens Gloria“, sondern in den Transportkoffern: Hochmoderne Sportwaffen waren das, ein Handböller war auch dabei. Die Trachtler hatten gefühlt ihre Nähkammer ausgeräumt und das Archiv gleich mit, so viel gab es da zu bestaunen.

Haindl berichtete, dass die Sportreferenten zunächst an einen Tag der Sportvereine gedacht hätten. Dann aber hätten weitere Vereine mitmachen wollen. „Also haben wir das geöffnet und einen Tag der Vereine daraus gemacht.“ Die Kombination mit dem Oldtimertreffen bezeichnete sie als gelungen.

Im Kostüm des Maskottchens „Willi der Fuchs“ gab es sich Niko Grund vom Ski-Club Auerbach so richtig hart beziehungsweise heiß. Begleitet von Moritz Zink, absolvierte er den Parcours der DLRG. © Klaus Kuhn

Über 150 Fahrzeuge wurden aufgefahren, darunter eins, das eher zwei Stellplätze brauchte, und zwar hintereinander: die Stretch-Version des legendären Cadillac Fleetwood. Fahrer Konrad Heindl aus Lohkirchen erzählte freimütig von der Überraschung, die das gegeben habe: „Auf dem Bild in der Oldtimerzeitung war das nicht zu erkennen, dass das Ding so lang ist.“ Seit 2004 ist das Luxusteil, das dem 84-Jährigen zufolge schon Stars gefahren haben, in seinem Besitz.

Der Wagen wird gern als Hochzeitskutsche gebucht, wie er erzählte. Zu den Vorbesitzern zähle der Schauspieler Martin Semmelrogge. Am unteren Ende der Größenskala war, wie kaum anders zu erwarten, der Trabi, von dem es auch ein Exemplar zu bestaunen gab, immerhin schon mit 12-Volt-Bordstromanlage. Veranstalter war wie immer die Oldtimer-Abteilung der Feuerwehr, und die war mit dem Zuspruch zufrieden.

KLAUS KUHN