Wartenberg: Volkstrachtler vertrauen ihrem Vorstand

Korber, Adelsberger & Co. wiedergewählt - Buntes Jahresprogramm

Von Klaus Kuhn schließen

Der Wartenberger Volkstrachtenverein hat in seiner Jahreshauptversammlung Neuwahlen durchgeführt. Wahlleiter war 3. Bürgermeister Bernd Scheumaier, und der hatte keine Mühe. Die Pferde werden in der Führungsmannschaft nicht gewechselt: In geheimer Abstimmung wurden Josef Korber als Vorsitzender und sein Stellvertreter Paul Adelsberger im Amt bestätigt. Anton Fruhstorfer ist Kassenwart und Ingrid Reiter Schriftführerin.

Wartenberg – Die Satzung gestattet, die übrigen Funktionen in offener Wahl zu besetzen, und das geschah dann auch: Heimo Kandler ist 2. Kassier, Christiane Heizinger 2. Schriftführerin. Vortänzer sind Corinna Egger und Manuel Plabst. Um die Jugend kümmern sich Elisabeth Kattein und Isabell Wimmer. Claudia Bachmaier und Irmi Adelsberger verwalten das Inventar, Ursula Adelsberger und Maria Voglmayr die Musik. Susie Egger übernimmt wieder die Mitgliederverwaltung, Kandler die Pressearbeit. Isabell Wimmer ist Jugendsprecherin.

Zu Beisitzern wählte die Versammlung Alexandra Floßmann, Hans Egger, Konrad Ganslmaier, Veronika Brielmair und Rudi Schwaiger. Für das Theater zeichnet Christine Schauer verantwortlich, für das Drumherum am Stadl Franz Ganslmaier. Rudi Schmied, Werner Kalinetz und Paul Bachmaier prüfen die Kasse. Und einer wird sein „Amt“ wohl nie los: Adelsberger ist und bleibt der Nikolaus.

Die Mitgliederzahl ist annähernd konstant mit 319, wie Korber berichtete. Die Jugendabteilung der Trachtler hat aktuell 19 Mitglieder, darunter 13 Mädchen. Korber präsentierte einen recht vollen Terminkalender. Am 17. April soll im Trachtenstadl über die Beteiligung am diesjährigen Kultursommer beraten werden, auch das Thema Vereinstracht steht auf der Tagesordnung. Der Verein wird zudem wieder beim Trachten- und Schützenzug beim Münchner Oktoberfest am 17. September dabei sein. Eine Pflicht nannte Adelsberger die Teilnahme am Gaufest in Gauting.

Die Jahresberichte waren kurz gehalten, nicht zuletzt wegen der anstehenden Wahl. Korber wollte aber die erfolgreichen Theaterspieler, die Osterbasteleien für den Ostermarkt und dergleichen nicht vergessen wissen. Scheumaier, der bekanntermaßen auch immer wieder im Verein musiziert, nannte den Volkstrachtenverein ein Aushängeschild für den Markt Wartenberg. „Brauchtum schafft Identität und ist wichtiger denn eh und je“, meinte er.