Wartenberger Dreikönigssingen als Publikumsmagnet

Der Marktplatz in Wartenberg war komplett voll am Freitagabend. Es gab freilich auch wärmende Verpflegung für die Besucher, als die Ankunft der Heiligen Drei Könige gespielt wurde.

Volkstrachtenverein

Von Klaus Kuhn schließen

Der Volkstrachtenverein Wartenberg hat das Dreikönigssingen und eine Lebende Krippe auf dem Marktplatz organisiert – und die Besucher strömten in Scharen dorthin.

Wartenberg – Für die kleine Antonia war es der erste öffentliche Auftritt: Sie lag in der Krippe, daneben ihre Eltern Bettina und Martin Maier als Heilige Familie. Dorthin begaben sich auch die Heiligen Drei Könige, dargestellt von Hans Egger, Peter Kroschwald und Paul Adelsberger sowie angeführt von der Bläsergruppe der Blaskapelle Hohenpolding und dem Stern, den Klaus Schauer trug.

Zuvor jedoch war in der Pfarrkirche mit eben dieser Bläsergruppe, der Stadlmuse, den Wartenberger Sängerinnen und der Gruppe Saitenstreich ein einstündiges Musikprogramm geboten. Zusammengestellt hatte es Ursel Adelsberger. Und die Kinder aus dem Volkstrachtenverein bildeten die Gruppe der Hirten.

Pfarrer Gregor Bartkowski dankte in seiner Begrüßung dem Verein, dass dieser die Traditionsveranstaltung organisiert habe, und erinnerte daran, dass in der Ost-Kirche am 6. Januar Weihnachten gefeiert werde – eben dem Hochfest der Erscheinung des Herrn. In der evangelischen Kirche ist es das Epiphaniasfest, was ein aus dem Griechischen stammender Begriff ist, der aber das Gleiche meint.

+ Ankunft der Sterndeuter an der Krippe, wo in gereimter Form die Fortsetzung der Weihnachtsgeschichte vorgetragen wurde und die drei Gäste aus dem Morgenland ihre Gaben brachten. © Klaus Kuhn

Der Pfarrer hatte für die Bibellesung die Ankunft der Sterndeuter, die bekanntlich niemals Könige waren, aus dem Markus-Evangelium ausgesucht. Die Pfarrkirche Mariä Geburt war voll, als ohne sonstige große Reden das Programm startete. Dass es drei Instrumental- und eine Sängergruppe waren und damit das Singen bei diesem Dreikönigssingen etwas in den Hintergrund trat, störte dabei niemanden.

Georg Metzger als König Herodes hatte zwar nur einen kurzen Auftritt, aber er offenbarte regelrecht schauspielerisches Talent, vor allem als er sich abwandte, um sich zu schwören, dass der kleine Thronkonkurrent nur ein kurzes Leben haben werde. Dann lösten sich die drei Hauptfiguren aber vom biblischen Text und beschlossen ohne Weisung im Traum, einfach auf einem anderen Weg zurückzukehren, einfach weil ihnen der Blick des Königs so gar nicht gefallen wollte.

Und auch die Kanzel kam wieder zu Ehren, seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil bekanntlich in der Bedeutung drastisch reduziert. Sie wurde nämlich zur Bühne für Laura Bachmaier als Engel der Verkündigung.

Der Wunsch der Aktiven, mit dem Beifall bis zum Schluss zu warten, wurde erfüllt, dafür wurde dann aber gehörig applaudiert. Danach folgte der Ausmarsch Richtung Marktplatz, wo die kleine Antonia in der Krippe erstaunlich viel Geduld an den Tag legte, bis sie endlich ihre Geschenke bekam. Die Texte wurden durchweg in gereimter Form vorgetragen bei der Ankunft am Stall.

Daneben hatte der Verein auch für wärmende Verpflegung auf dem Marktplatz gesorgt, sodass es sich – bei leichten Plus-Graden – fast mit einer richtigen Christkindlmarkt-Atmosphäre noch lange gut aushalten ließ.