Volle Schlagerpower, verteilt auf 1,52 Meter: Nicki begeistert ihre Wartenberger Fans

Immer nah dran an ihren Fans: Nicki hielt es bei ihrem Konzert in Wartenberg nur selten auf der Bühne. © Albrecht

Nostalgischer Schlagerabend beim Kultursommer auf dem Nikolaiberg: Mit Nicki war am Sonntagabend die wohl bekannteste Künstlerin des diesjährigen Wartenberger Kultursommers zu Gast. Rund 250 Zuschauer waren dabei und sangen fleißig mit.

Wartenberg – Mit dem Evergreen „I bin a bayrisches Cowgirl“ verbinden die Musikfans automatisch Nicki, die 1982 in Landshut bei einem Talentwettbewerb entdeckt wurde und nun auf Jubiläumstour zu ihrer 40-jährigen Karriere ist. An Anziehungskraft hat die sympathische Sängerin offensichtlich nichts eingebüßt.

Nicki, 56 Jahre jung, mit bürgerlichem Namen Doris Andrea Hrda, machte sich mit ihren Songs in bayerischer Mundart einen Namen und war so auch Gast in der ZDF- Hitparade und gab viele ausverkaufte Konzerte. Mit „Ganz oder gar net“ landete sie ihren größten Erfolg, wofür sie Platin bekam.

Zu Halb-Playback sang sie in Wartenberg meist mitten im Publikum und spazierte durch die Reihen ihrer Fans – eine Zeitreise durch ihre vielen Songs. Bei den Hits aus den 80ern wurde freilich fleißig mitgesungen. Zum, wie sie sagte, „Hosendürlwetzer“, forderte sie dazu auf, auch ruhig das Tanzbein zu schwingen, was dann auch fleißig gemacht wurde.

Nicki holte dann den Wartenberger Max Kronseder von der Band DeSchoWieda auf die Bühne, mit dem sie schon so manches Lied produziert hat, und er spielte mit der Gitarre zum neuen Lied „I bin kein Star, i sing nur für mein Leben gern“. Bei der Zugabe legte Nicki dann am Ende noch so richtig los mit ihren großen Erfolgsschlagern wie „Servus, mach’s guat“, und die Nicki-Fans waren nun nicht mehr zu halten und tanzten vor der Bühne mit. Dazu stimmte Nicki dann auch noch passend den Song „Wenn i mit Dir tanz“ aus dem Jahr 2021 an, den DeSchoWieda zusammen mit ihr in einer Coverversionen aufgenommen hat.

Die in Plattling geborene, 1,52 Meter kleine Nicki begeisterte mit ihren Songs, die auch Elemente aus Rock, Calypso, Soul, Synthiepop und Country-Musik beinhalten.

Der Abend war damit aber noch nicht gelaufen, denn als Aftershow-Band spielten die Taufkirchner i-Düpferl auf, die ihr Repertoire aus Party- Rock- und Popmusik präsentierte – angepasst auf das, wie die Musiker meinten, an diesem Abend doch etwas gesetztere Publikum. Das kam dann auch gut an und bei bester Bewirtung durch den TSV Wartenberg wurde es insgesamt zu einer gelungenen Abendveranstaltung.

Eingangs hatte Bürgermeister Christian Pröbst seinem Stellvertreter Bernd Scheumaier und Kronseder gedankt für die Organisation der Veranstaltungen im Kultursommer, bei dem es bereits am Donnerstag um 19.30 Uhr mit Dis M und der Vorband Elli und Tina weitergeht. Scheumaier wies noch darauf hin, dass es noch genügend Freikarten im Rathaus für das Familienkonzert D‘Bavaresi am 27. Juli gibt. spa