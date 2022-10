„Vom Bund im Stich gelassen“: Freie Wähler kritisieren nicht genutzte Bundesimmobilien

Von: Klaus Kuhn

Mahnende Worte fand Landtagsabgeordneter Benno Zierer (stehend) im Gasthaus Bachmaier in Pesenlern. © Klaus Kuhn

Immer mehr pflegebedürftige Menschen, immer mehr Politikverdrossenheit, immer mehr Flüchtlinge: Das waren drei der Themen, die der Erdinger Kreisverband der Freien Wähler in der Jahreshauptversammlung am Mittwoch im Gasthaus Bachmaier in Pesenlern ins Visier genommen hat.

Pesenlern – Kreisvorsitzender Ullrich Gaigl hielt zunächst einen „nicht überaus langen“ Jahresbericht. Die Kreisvereinigung habe ihre Wurzeln in den Kommunen, und die wolle man auch pflegen. „Wir haben gute Kandidaten“, sagte er. Und: „Wir haben Zuwachs bekommen.“ Es seien zwei neue Mitglieder, so dass es jetzt 30 seien. Parteinachwuchs sei dennoch ein echtes Thema, warnte der Kreisvorsitzende. Es gebe eine spürbare Politikverdrossenheit.

Die relativ kleine Zahl von Mitgliedern kommt zustande durch die besondere Organisation der Freien Wähler, bei der nicht alle auch Mitglied bei der Kreisvereinigung sind. Diese ist praktisch den Parteien gleichgestellt. Viele aber sind „freie Freie“. Genau das wurde später bei der Diskussion wieder zum Thema. Zehn Ortsgruppen gebe es kreisweit, und die seien enorm wichtig. Der Vorsitzende berichtete darum, dass mit den Fraktionssitzungen bewusst „in die Fläche“ gegangen werde, eben, um die Ortsgruppen zu stärken.

Kassier Christian Büchlmanns Kassenbericht schloss positiv ab, aber er warnte, dass die Wahlkämpfe noch kämen. „Es werden zu gegebener Zeit noch Bettelbriefe kommen“, meinte er.

Landratsstellvertreter Rainer Mehringer berichtete aus dem Kreis und musste mitteilen, dass es nach wie vor nicht möglich sei, genügend Wohnraum für Geflüchtete zu schaffen. Man werde, wenn das nicht besser werde, wohl wieder auf Turnhallen zurückgreifen, „was keiner will“. Da werde man „völlig im Stich gelassen vom Bund“. Er habe versäumt, Wohnraum zu schaffen über Bundesimmobilien. Es gebe nach wie vor viele ungenutzte Bundesimmobilien.

Der demographische Wandel kommt auch im Landkreis an, so Landtagsabgeordneter Benno Zierer. Die Zahlen der älteren und pflegebedürftigen Menschen würden steigen. „Es hängt immer an den Mitarbeitern. Wir können bauen, was wir wollen, aber wenn wir es nicht mit Leben füllen über Mitarbeiter, werden wir zu kurz springen.“ Das Klinikum werde an öffentlichen Mitteln eine zweistellige Millionensumme brauchen. Das treffe dann auch die Kommunen über die Kreisumlage.

Bezirksrätin Maria Grasser hatte Positives: Martina Eisenreich aus Maierklopfen ist Kulturpreisträgerin Oberbayerns, die Erste aus Erding (wir berichteten). 46 Millionen Euro habe der Kreis Bezirksumlage bezahlt, weniger werde es sicher nicht: Über zwei Milliarden Euro Haushaltsvolumen beim Bezirk, das meiste im sozialen Bereich, werden laut Grasser für 2023 kalkuliert. 30 Kliniken unterhalte der Bezirk. „Wir haben wirklich gute Einrichtungen“, so die Verwaltungsrätin der Kliniken in Oberbayern.