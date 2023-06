Vom Patientenbett hinein in eine andere Welt: Klinik Wartenberg hat jetzt VR-Brillen

Entspannen, üben, sich ablenken

Die Klinik Wartenberg hat sich mithilfe unseres Leserhilfswerks „Licht in die Herzen“ zwei Virtual-Reality-Brillen zugelegt. Viele Patienten sind begeistert.

Wartenberg – Der Alltag im Krankenhaus ist für Patienten mitunter trist. Etwa, wenn sie es nicht mehr aus dem Bett schaffen. Ganz zu schweigen davon, wenn sie sich todkrank auf der Palliativstation befinden. Man wünscht sich eine Flucht aus dem grauen Alltag hinein in eine bessere, verloren gegangene Welt. Die Klinik Wartenberg hat nun über ihren Förderverein, den Freundeskreis, dank einer Spende unseres Leserhilfswerks „Licht in die Herzen“ zwei Virtual-Reality(VR)-Brillen angeschafft, die den Patienten genau das ermöglichen. Doch dabei geht es längst nicht nur um ein Entkommen in eine virtuelle Realität.

„Ohne ,Licht in die Herzen‘ hätten wir uns das nicht geleistet“, sagt Klinik-Geschäftsführer Constantin von Stechow. Die Brillen kommen von einem jungen Unternehmen aus Neufahrn im Kreis Freising, der Magic Horizons GmbH. Diese sei der Klinik beim Preis – insgesamt rund 3800 Euro – entgegengekommen. „Die Experten auf der Palliativstation sind begeistert“, zieht von Stechow eine erste Bilanz. Dort kommen die Brillen überwiegend zum Einsatz, darüber hinaus aber auch in der Reha.

+ Glücklich mit dem Projekt sind (v. l.) Dr. phil. Elisabeth Buttenhauser, Palliativstationsleiterin Angela Schmidt-Kaube, Patientenbetreuerin Barbara Schubert, Chefärztin Dr. med. Saskia Rupp, Leiterin Patientenbetreuung Ella Schaller, Geschäftsführer Constantin von Stechow sowie Stephanie Weltrich-Streit und Irene Hilf vom Freundeskreis der Klinik. © Markus Schwarzkugler

Wer die Brille aufsetzt, taucht quasi in ein Paralleluniversum ein. Vor den Augen baut sich eine 360- Grad-Umgebung auf. „Die Bilder gehen mit, man ist mittendrin im Geschehen“, sagt Freundeskreis-Vorsitzende und Apothekerin Stephanie Weltrich-Streit, die die Brillen beim Vorstellungstermin mit unserer Zeitung gleich mal ausprobiert.

+ Mit Delphinen im Meer unterwegs sein, das ist nur eine der vielen Welten, in die die VR-Brillen die Patienten entführen. © Magic Horizons

Patienten können abtauchen ins Meer und sich von Delfinen umgeben lassen, an traumhaften Stränden entspannen, Dschungellandschaften erforschen, Tempel besichtigen. Aber auch Atemübungen und Meditationen durchführen, Märchen erleben, Einschlafhilfen nutzen.

In die Brillen sind Lautsprecher integriert. Mit einem kleinen Controller für die Hand sind auch interaktive Angebote zur Auge-Hand-Koordination möglich. Trainiert werden können zudem Aufmerksamkeit, Konzentration und Reaktionsvermögen.

„Wenn beispielsweise jemand sehr unruhig ist, schlecht schlafen kann, viele Gedanken hat“, sagt Diplom-Psychologin Dr. phil. Elisabeth Buttenhauser, dann seien eben Entspannungsprogramme sehr hilfreich.

Eine Anwendung dauere zehn bis 15 Minuten, bei zwei bis drei Nutzungen pro Woche erziele man einen nachhaltigen Effekt. Es gebe bereits Studien, die einen entspannungsfördernden, stress- und angstreduzierenden Effekt belegten.

„Manche fühlen sich an frühere Urlaubsreisen erinnert, an denen sie sich festhalten können“, erzählt Patientenbetreuerin Barbara Schubert. Für die Patienten ist das Angebot rein freiwillig. Buttenhauser zufolge gibt es freilich auch Menschen, denen das Ganze suspekt ist. Und welche, bei denen die Nutzung ohnehin nicht in Frage kommt. Etwa bei Demenz jenseits des Anfangsstadiums. Da könnten die VR-Brillen „zu noch mehr Verwirrung führen“. Weitere Kontraindikationen können psychische Erkrankungen oder Epilepsie sein. In manchen Fällen können die Brillen Unwohlsein, Übelkeit oder Orientierungslosigkeit auslösen.

Wenn so etwas auftritt, werden die Brillen gleich abgesetzt. Ohnehin ist immer eine Betreuungskraft bei der Anwendung dabei, die – auch zur Sicherheit – nur im Liegen oder Sitzen erfolgt.

Alle Wünsche können die Brillen übrigens dann doch nicht erfüllen. Schubert erzählt schmunzelnd, dass ein Patient mal gesagt habe: „Schade, dass ich da keinen Fußball schauen kann.“