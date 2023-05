Von Granatsplitter gezeichnet, doch die Gemeinde geprägt

Nachruf: Eduard Ertl († 97) stand zu seinen Überzeugungen – Ehrenbürger und Träger des Bundesverdienstkreuzes

Von Klaus Kuhn schließen

Der Markt Wartenberg ist um eine große Persönlichkeit ärmer geworden: Sein Ehrenbürger Eduard Ertl ist am Samstag im Alter von 97 Jahren in der Klinik Wartenberg gestorben.

Wartenberg – Geboren wurde der Ur-Wartenberger im Januar 1926 als ältester Sohn eines Hilfsarbeiters. Schon früh war er ein tiefgläubiger Katholik, eine Einstellung, die er vor allem von seinem Vater mit auf den Weg bekam – eine Einstellung, die ihn auch hinderte, etwa Mitglied der NSDAP zu werden. Ertl hat nie geschwiegen, wenn es um die Schrecken des Krieges ging. Als 2013 Schüler der Marie-Pettenbeck-Schule Zeitzeugen befragten mit der simplen Frage: „Wie war das damals?“, erhielten sie auch von ihm umfassend Auskunft: Ein Granatsplitter hatte ihm den Unterkiefer total zertrümmert. Er wäre beinahe an seinen eigenen Zähnen erstickt. Das erzählte er vor laufender Videokamera.

Der VdK hieß damals „Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Sozialrentner“. Ertl war selbstverständlich dabei. Als er 2014 für seine 65-jährige Treue zum Verband geehrt wurde, zeigte er den Granatsplitter, den Walter Gebhardt ihm herausoperiert hatte. Er erzählte vom Kriegslazarett, von nicht weniger als 20 Operationen. Dabei war dieser Splitter nie entdeckt worden, hatte aber immer wieder Mandelentzündungen verursacht. Erst Gebhardt fand ihn.

Lebensfreude und ein großes Herz zeichneten den Träger des Bundesverdienstkreuzes aus. Die schwere Verletzung erlitt er bei einem Himmelfahrtskommando in der Ardennenoffensive: Er hatte ja nicht in die Partei eintreten wollen, und der Ortsgruppenleiter hatte dann wohl deshalb für die Einziehung des lange als untauglich Gemusterten gesorgt. 1951 bat ihn dieser dann, wie Ertl selbst einmal erzählte, um Verzeihung. Ertl verzieh ihm, verlangte aber, dass der Ex-Obernazi im Jugendtreff zum Thema berichten müsse, was dann auch geschah.

Ertl stand immer zu seinen Überzeugungen, auch offensiv und öffentlich. Bei der Katholischen Arbeitnehmerbewegung war er unter anderem rund 30 Jahre Vorsitzender. Kommunalpolitisch war er ebenfalls sehr aktiv: Von 1960 bis 1996 war er für die CSU im Marktrat. Wie berichtet, hat ihn seine Partei erst vergangenes Jahr für 70 Jahre Treue ausgezeichnet. Er erhielt eine Ehrentafel, von Ministerpräsident Markus Söder unterzeichnet. Ertl wurde sofort nach seinem Eintritt in die CSU 1952 Schriftführer.

Sein Sohn Eduard sagt im Gespräch mit der Heimatzeitung über ihn: „Er war eigentlich immer ein sehr bescheidener Mensch, hat nie viel Aufhebens um die Auszeichnungen gemacht, die er erhalten hat.“ So macht nun auch erst sein Sohn öffentlich, dass der Ehrenbürger zu den treibenden Kräften dahinter gehörte, dass der Markt den Brückenheiligen Nepomuk von Künstlerin Christiane Horn ankaufte.

Er war aber auch ein ausgezeichneter Kenner der Wartenberger Baudenkmäler und überdies ein wandelndes Heimatgeschichtsbuch. Bei einer Führung anlässlich des Tags des offenen Denkmals gestand er einmal: „Ich Rindvieh habe damals dafür gestimmt, dass der Pfarrhof abgerissen wird. Jetzt ist er nicht mehr da.“

Gerade dieses geschichtliche Wissen hat die Pfarrei in einem Nachruf im aktuellen Pfarrbrief ausdrücklich gewürdigt. Sie bescheinigt dem Ehrenbürger auch, dass er sich „mit Herzblut und Engagement für die Belange und Bedürfnisse der Pfarrei Wartenberg eingesetzt hat“. Ertl war von 1959 bis 1990 Vorsitzender des Pfarrgemeinderats, war Lektor, was ein Thema war bei seiner Kriegsverletzung, die eine deutliche Aussprache verhinderte. „Für mi is’ koa Sonntag, wenn i ned in Gottesdienst ganga bin“, sagte er zum 90. Geburtstag der Heimatzeitung.

Ertl hat in seinem Leben viel gearbeitet: 1941 begann er als Maschinenschlosser bei Steinbock in Moosburg. Er wurde Leiter der überbetrieblichen Ausbildung, arbeitete sich zum Meister hoch. An der Rosenstraße bezog seine Familie – Ehefrau Katharina stammte aus Langenpreising – ein eigenes Haus. Vier Kinder hat das Ehepaar groß gezogen: Gabriele, Eduard, Hermann und Stefan. Auch seine Ehefrau war fleißig, und zwar als Hebamme. Sie war am Ende ihres Lebens pflegebedürftig, doch ihr Mann kümmerte sich um sie, so gut es eben ging, bis sie 2017 ins örtliche Seniorenheim zog, wo sie 2020 verstarb. Über seinen Vater sagt Sohn Eduard: „97 Jahre ist ein gesegnetes Alter, und bei aller Trauer sollten wir auch dankbar sein.“ Der ganze Ort darf dankbar sein, einen solchen Menschen gehabt zu haben.

Beerdigung

Am heutigen Donnerstag ist um 10 Uhr das Requiem mit anschließender Beisetzung auf dem Wartenberger Friedhof angesetzt.