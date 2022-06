Neuer Weg in Wartenberg: Wandern auf den Spuren der Wittelsbacher

Auch an der Kapelle auf dem Nikolaiberg in Wartenberg machte die Wandergruppe Station. © Klaus Kuhn

Wandern ist gesund und kann nicht schaden, gerade da nun mit dem Wartenberger Volksfest ein paar gemütlichere Tage anstehen. Der Verein Wittelsbacher Jagdhaus hatte nun am Samstag mit seiner geführten Wanderung auf dem neuen Wittelsbacher Weg Erfolg. Rund 20 Gäste empfingen Vorsitzender Norbert Hartmann und Heike Kronseder zum Start am Rathaus.

Wartenberg – Dabei war auch Michael Lang, der Grafiker, der im Auftrag des Vereins die Infotafeln gestaltet hat, die entlang des themenbezogenen Weges aufgestellt worden sind. In einer kürzlich vorgestellten Wanderkarte (wir berichteten) finden sich insgesamt sieben Wanderwege, zwei davon themenbezogen; neben dem Wittelsbacher ist das noch ein Weg, der sich mit den Kirchen in Marktgebiet und Umgebung befasst.

Grafiker Lang verwies darauf, dass Verein und er sich bewusst auf das Wittelsbacher Blau als Basisfarbe der Tafeln festgelegt hätten. Im Hintergrund ist ein Kupferstich von Michael Wening (1645–1718) zu sehen, der nicht nur Kapelle und Jagdhaus, sondern auch den gedeckten Gang vom ehemaligen Schloss zur Kirche hinunter darstellt. Diese stand in Rocklfing. Die Pfarrkirche Mariä Geburt kam, wie Kronseder sagte, erst viel später.

Der Weg selbst nimmt etwa zwei Stunden in Anspruch. Er beginnt am Rathaus, wo die Stationen auf einer Tafel dargestellt sind. Dann geht’s hinauf zum ehemaligen Wittelsbacher Jagdhaus beziehungsweise dem heutigen Alten Schulhaus. Es folgen der Nikolaiberg mit vielen Infos zu den Wittelsbachern, der Herz-Jesu-Berg, Auerbach und die Birke beim Felsl, bevor es zurück in den Ort geht. Der Wanderer erläuft sich „die Wiege der Wittelsbacher“, wie Kronseder aus der Literatur zitierte. „1208 sind die Wittelsbacher nach Landshut abgewandert.“ Es blieb das Jagdhaus, das ein Stück Lokalpolitik-Geschichte geschrieben hat. „Alle sind zufrieden. Ein paar weinen noch ein wenig nach, weil es so teuer war, aber Kultur kostet halt“, so die Markträtin.

Vor dem Haus wartete ein alter Bekannter auf die Gäste: Peter Bisaha spielte auf. „Der Weg“, warnte Kronseder am Rathaus schon mal vor, „geht gut auf und ab“. Zunächst ging es aber auf, und das kräftig, zumal die Gruppe den steilen Kreuzweg wählte. Auf dem Nikolaiberg angekommen, war die Brotzeit hochverdient. Der Verein hatte fleißig aufgetischt und machte Druck: „Wir wollen das nicht alles wieder runter tragen.“ Das ließen die Gäste sich nicht zweimal sagen, zumal für den, der Lust hatte, die Wanderung weiterging.

Sie hatte noch einen Nutzen: So kamen aus den Reihen der Teilnehmer Anregungen für etwaige Verbesserungen bei der Beschilderung – etwa am Beginn der Nikolaibergstraße, wo ein kleiner Wegweiser als möglicherweise hilfreich erachtet wurde. Das waren freilich Dinge, die Kronseder und Hartmann besonders gerne aufgriffen.

Klaus Kuhn