Wartenberg: Wann reicht das Geld für den Rathausumbau?

Neuer Planentwurf vorgestellt - Diskussion um Standort der öffentlichen Toilettenanlage

Von Markus Schwarzkugler schließen

Noch ist es ein Zukunftsprojekt, der überstrapazierte Haushalt gibt den Rathausumbau aktuell nicht her. Geplant wird aber. In der Wartenberger Marktratssitzung vergangene Woche wurde der überarbeitete Planungsstand vorgestellt, den nun auch der Bauausschuss am Montag diskutiert hat. Damit verbunden: Die Einrichtung einer öffentlichen Toilette, die von Bürgerseite gewünscht wird. Dazu gab es in beiden Sitzungen Diskussionsbedarf.

Wartenberg – Vor ziemlich genau einem Jahr sind die Planungen losgegangen, auch in Abstimmung auf VG-Ebene. Wie berichtet, fehlten rund 500 Quadratmeter, um für optimale Abläufe zu sorgen. Im Marktrat zu Gast war nun Architekt Ulrich Reiser aus Erding, der die drei Bauabschnitte vorstellte. Gleich im ersten findet eine „erhebliche Umstrukturierung“ statt. Hier geht es um das Dachgeschoss, wo bis vor kurzem noch Mieter lebten, denen aufgrund des Mehrbedarfs gekündigt wurde. Dort müssten „einige Wände raus“, erklärte Reiser.

Geplant seien etwa „ein verhältnismäßig großer Besprechungsraum“, Bauamt und Teeküche. „Damit soll nächstes Jahr voraussichtlich angefangen werden“, meinte Reiser, und die Räte mussten schmunzeln. Denn ob dann schon das Geld reicht? Es könnte auch 2025 werden, meinte Bürgermeister Christian Pröbst (CSU), „wenn Platz ist im Vermögenshaushalt“. Zeitlich sei „nicht der Riesendruck“ da, da man durch die Kündigung der Mieter und provisorische Umbauten den Mehrplatz im Dachgeschoss bereits nutze.

Bauabschnitt zwei betrifft das erste und zweite Obergeschoss. Hier sind es laut Reiser „nur kleinere Maßnahmen im Vergleich zum Dachgeschoss“. Hier müssten die Arbeiten im laufenden Betrieb stattfinden.

Der dritte Bauabschnitt ist das Erdgeschoss, etwa mit Einwohnermelde-, Standes- und Ordnungsamt sowie Anlieferung, Lager und Abstellraum. Reiser denkt zudem an einen kleineren und einen größeren Besprechungsraum, die man koppeln könne. So bringe man es zusammen auf 80 Quadratmeter für Trauungen oder Sitzungen. Für größere Sitzungen muss laut Reiser weiter ausgewichen werden, denn ein eigener Sitzungssaal ist platztechnisch nicht drin. Laut Pröbst hatte man dafür noch an eine Lösung hinüber zur Mediothek gedacht, aber wegen des Höhenunterschieds von 70 Zentimetern klappe das nicht. Der Zugang zum Rathaus erfolgt laut Reiser barrierefrei, der Empfang werde wesentlich vergrößert.

Die Kosten für den Umbau schätzt der Architekt auf 1,5 Millionen Euro brutto: „Meine Prognose ist eher weniger“. Denn „das Preisgefüge wird sich normalisieren. Die Baubranche ist im Sink-, wenn nicht sogar im Sturzflugmodus“, befand Reiser.

„Ich finde die öffentliche Toilette sehr klein dimensioniert“, meinte Paul Neumeier im Marktrat. Und für den Geschmack von Eduard Ertl (Neue Mitte) sollten es für eine Geschlechtertrennung auch zwei WCs sein. Zudem forderte er eine behindertengerechte Einrichtung. „Für einen Ort wie Wartenberg müssen zwei WCs drin sein, auch wenn’s ein paar 1000 Euro mehr kostet“, meinte Ertl. Extra ein Anbau würde laut Pröbst deutliche Mehrkosten bedeuten. Letztlich sprach sich der Rat einstimmig dafür aus, den Umbau gemäß Entwurf weiterzuführen und noch eine zweite Toilette einzuplanen.

Im Bauausschuss am Montag gab es dann eine Gegenstimme von Dominik Rutz (Grüne), hier wurde vor allem die Situierung der Toilettenanlage hinter dem Gebäude in einer Art Innenhof diskutiert. Die Mehrkosten gab die Verwaltung mit 50 000 Euro an.

Kopfzerbrechen bereitete die Lage so manchem Rat auch wegen der Sicherheit. Michael Pröbst (CSU) fragte, ob hier nicht mit einer Videoüberwachung gearbeitet werden müsse. Der Bürgermeister meinte, dass das geklärt werden müsse. Solche Überwachungen müssten im Einzelfall genehmigt werden. Auch Rutz gefiel der Standort nicht: „Die WCs sind an der ungünstigsten Stelle überhaupt.“ Mindestens müsse der Bereich eben aus Gründen der Sicherheit vernünftig ausgeleuchtet werden. Eine andere Position schied für den Ausschuss aber aus. Denn sonst würden die Mehrkosten noch höher, weil Leitungen neu verlegt werden müssten. So viel noch zum zeitlichen Rahmen: Weil eine Baugenehmigung verlängert werden kann, hat man jetzt laut Pröbst einen Beschluss, der acht Jahre gültig ist.

Markus Schwarzkugler, Klaus Kuhn