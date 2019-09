Die älteste Wartenbergerin feiert ihren 100. Geburtstag

Sie wuchs in schweren Zeiten auf. Elisabeth Angermeier baute mit ihrem Mann Ludwig eine Gärtnerei auf - und feierte jetzt 100. Geburtstag.

Wartenberg – Das Gemüse der Gärtnerei Angermeier war in den kargen Zeiten im und nach dem Zweiten Weltkrieg wichtig für die Wartenberger. Die Erzeugnisse der kleinen Gärtnerei verkauften Elisabeth Angermeier und ihr Mann Ludwig in einem kleinen Holz-Kiosk an der Oberen Hauptstraße. Am Samstag feierte sie ihren 100. Geburtstag im Seniorenzentrum und ist damit – da ist sich das Rathaus sicher – die älteste Einwohnerin der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg.

Die Jubilarin wurde 1919 als das 15. von 16 Kindern der Mesnersleute Franziska und Johann Eberl aus Rappoltskirchen geboren. Die Notzeit nach dem Ersten Weltkrieg hinterließ Spuren in ihrer Erinnerung, aber auch das erste Auto, das der Dorflehrer fuhr, wenn es denn fuhr: Das halbe Dorf half beim Anschieben des dreirädrigen Gefährts.

Ein Eintritt ins Kloster Schönbrunn nach der Schulzeit gedieh zum Desaster, berichtet das Seniorenzentrum in einer Pressemitteilung: Sie bat ihren Vater, sie zurück zu holen, was dieser dann auch tat. Sie wurde Hausangestellte und Kindermädchen in München bei einer Kaufmannsfamilie, bevor sie eine Anstellung im Sanatorium in Wartenberg, der späteren Klinik Wartenberg, bekam.

Dort lernte sie ihren späteren Ehemann Ludwig kennen, der für die Gartenanlagen und die Gärtnerei zuständig war. Das sollte für ihr Leben entscheidend werden. Das Paar baute ab 1942 trotz aller Widrigkeiten des Zweiten Weltkriegs eine eigene Gärtnerei auf.

Die Jubilarin musste über sich selbst hinaus wachsen: 1943 kam Sohn Reinhold auf die Welt, und nur kurze Zeit später musste der Vater in den Krieg ziehen, aus dem er erst 1946 zurückkehrte. 1949 kam Tochter Gerlinde zur Welt, das Geschäft florierte, und so konnte an der Oberen Hauptstraße ein Haus gekauft und für die Zwecke des Betriebs und der Familie umgebaut werden. Ein kleines Lebensmittelgeschäft kam hinzu. 1952 wurde Sohn Ludwig geboren und machte die Familie komplett.

Ihrem Beruf blieben die Angermeiers treu: Zierpflanzen und Gemüse waren die Erzeugnisse. 1980 übergab das Unternehmerpaar beide Betriebe. Da erst war Zeit für einen echten Urlaub: eine Mittelmeerkreuzfahrt.

2002 verstarb ihr Ehemann nach schwerer Krankheit. Bis 2009 lebte sie bei ihrem ältesten Sohn und dessen Frau Annelies, von wo sie 2010 zu ihrem jüngsten Sohn umzog. 2014 entschloss sie sich nach einem gewissen „Test“ in der Kurzzeitpflege für einen dauerhaften Aufenthalt im Seniorenzentrum.

Klaus Kuhn