Gefälle, Kopfsteinpflaster, zu enge Türen: Bei der Barrierefreiheit besteht in Wartenberg Nachholbedarf

Von: Klaus Kuhn

Nett anzuschauen, aber hinderlich für Rollis sind die Blumenkübel vor dem Rathaus. Helmut Schneider fährt hier genau auf die Treppe zu. © Klaus Kuhn

Ein Rundgang durch Wartenberg zeigt Schwachstellen bei der Barrierefreiheit auf.

Wartenberg – Der Markt Wartenberg soll barrierefreier werden. Wie wichtig dieses Ziel für die Verantwortlichen ist, machte die zumindest zeitweise Beteiligung aller drei Bürgermeister an einem Spaziergang mit den Fachplanerinnen Kathrin Hess und Stefanie Schleich im Rahmen des ISEK-Programms deutlich. Die beiden Fachfrauen hatten vorgearbeitet und schon einige Punkte ausgemacht, die angegangen werden sollten.

Ungeheuer wertvoll war die Teilnahme von Helmut Schneider. Der Chef der Malgruppe unter dem Dach des KulturMarkts Wartenberg ist bekanntermaßen auf den Rollstuhl angewiesen und kam auch mit einem Reha-Rollstuhl mit Handkurbelantrieb im Stil eines E-Bikes. Und er konnte, nachdem er sein Gefährt einigermaßen mühsam um die optisch recht hübschen, aber eben enorm hinderlichen Blumenkübel vor dem Eingang des Rathauses herumgelenkt hatte, bescheiden aber deutlich sagen, was für Menschen in seiner Lage Sache ist.

„Das Bergcafé ist für mich nicht erreichbar, das muss ich abhaken“, meinte er. Aber breitere Türen, Rampen und Aufzüge, das seien dann schon Themen für ihn. Hess meinte auch, dass es genau um eine solche Stoffsammlung gehe. Sie fasste auf Nachfrage aus der Teilnehmergruppe aber auch den Begriff der Barrierefreiheit weiter, zeigte einen ernsten Zielkonflikt auf: Menschen, die Räder benötigen, könnten Kanten und dergleichen nicht gebrauchen. Menschen mit Sehbehinderung, die vieles ertasten müssen, und sei es mit dem weißen Stock, sind aber auf genau solche Kanten zur Orientierung angewiesen. Das blieb nicht ohne Wirkung.

Marktgemeinderat Franz Ganslmaier meinte, es sei aber auch schon eine Menge gemacht worden. Das sahen die beiden Planerinnen sehr wohl, aber nicht alles schafft dann auch den Praxistest: Die Querungshilfen am Marktplatz nannte Schneider ganz gut, aber „nicht optimal“, weil sie eine Gefällestrecke zur Straße hin haben. Ein normaler Rollstuhl könne da schon Fahrt aufnehmen. Gut gemeint, aber ebenfalls nicht optimal, sei die Türanlage zum Behinderten-WC im Medienzentrum. Da sei er schon mal stecken geblieben. „Gut, dass ich mein Handy dabei hatte, da konnte ich um Hilfe bitten.“

Die Notizblöcke der Planerinnen füllten sich weiter, als es an die Abfahrt zum Seniorenzentrum ging. 14 Prozent Gefälle hatten sie ausgerechnet. Der mit brauchbaren Bremsen ausgestattete Rollstuhl des Malers hatte damit kein Problem, aber andere? Für die gibt es den Weg 20 Meter weiter mit weniger Gefälle. Der davon abzweigende Weg zum Parkplatz vom Seniorenzentrum wird aber immer wieder zugeparkt. Als die Gruppe ankam, stand dort ein Dienstfahrzeug des Trägers, und zwar vorbildlich. Seniorenreferentin Nina Hieronymus wusste aber aus eigener Erfahrung, dass das nicht immer so sei.

Kopfsteinpflaster ist für alle „Rollis“ ein Thema, und wieder gab es Sachinformationen von Schneider, die nicht jeder haben kann: „Die Reifen werden auf zehn Bar aufgepumpt. Das schüttelt einen dann schon ordentlich durch.“ Betrachtet wurde das Sanierungsgebiet im Ortskern Wartenbergs, und in diesem Bereich war die Gruppe unterwegs, bis hin zur simplen Feststellung, dass Menschen wie Schneider nur bei wirklich gutem Wetter die Eisdiele besuchen können, denn rein in das Gebäude kommen sie nicht. Öffentliches Behinderten-WC? Fehlanzeige. Bürgermeister Christian Pröbst: „Das ist in Planung, aber noch fehlt uns einfach das Geld dazu.“