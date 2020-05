Wartenbergs Bauausschuss sieht bei Bauhof, Spielplatz und Altem Schulhaus Handlungsbedarf

Der Wartenberger Bauausschuss traf sich diesmal im Freien. Am Bauhof, auf dem Spielplatz Sudetenstraße und beim Alten Schulhaus wurde diskutiert, was verbessert werden kann.

Wartenberg– Geht es um die Klärung baulicher Angelegenheiten, haben sich Ortsbesichtigungen gut bewährt. Und so trafen sich die Mitglieder des Wartenberger Bauausschusses diesmal gleich an drei verschiedenen Stellen: am Bauhof, auf dem Spielplatz Sudetenstraße und beim Alten Schulhaus.

Um das Gelände auf dem Bauhof und den Inhalt einer Halle zu entrümpeln, schlug Bürgermeister Christian Pröbst (CSU) vor, dort gelagertes Holz und Fenster der Alten Schule kostenlos an interessierte Bürger abzugeben. Nähere Informationen dazu werden demnächst im örtlichen Mitteilungsblatt erscheinen. Auch soll, so der Rathauschef, die Pflasterung des Hofes um das Gebäude herum bis hin zum Salzsilo erweitert werden. Pröbst: „Dann könnten Lastwagen dort problemloser einfahren.“ Der Ausschuss ist damit einverstanden, demnächst wird ein Angebot dazu eingeholt. Auch der Bodenbelag hinter den Hallen soll bis zur Grundstücksgrenze weiter befestigt werden. Zudem will die Verwaltung den seit 1964 bestehenden Kanal entlang der Bauhof-Rückseite jetzt funktionsunfähig machen. Dieser ist offensichtlich komplett zugewachsen. Auch hier stimmte das Fachgremium zu.

Hügel auf dem Spielplatz wird abgeflacht

Etwas mehr Diskussion gab es bei der Besichtigung des Spielplatzes in der Sudetenstraße. Hier befindet sich im hinteren Teil ein kleiner Hügel. Dieser bietet auf seiner steileren Vorderseite eine Rutsche aus Metall, die übrigen Seiten sind mit Gras bewachsen. Weil dies von der beauftragten Firma aufgrund des schwierigen Geländes maschinell kaum zu mähen ist, beschloss die Runde der Markträte, diesen Hügel etwas abzuflachen und dann neu mit Rasen zu bepflanzen. Allerdings soll diese Maßnahme erst im Herbst greifen, nach der zu erwartenden Sommerhitze.

Wie Franz Ganslmaier (FW) ergänzte, sei dieser Hügel einst beim Bau der Siedlung vom Bauträger aufgeschüttet worden und Teil des Bebauungsplans. Damit müsse eine komplette Beseitigung auch genehmigt werden. Dies ist aber nicht vorgesehen. Denn der kleine Hügel stellt, wie Bürgermeister Pröbst erklärte, schließlich einen „Spaßfaktor für die Kinder“ dar, sei jedoch schwer zu pflegen.

Gedenkstein für Altes Schulhaus

Schwer zu finden war hingegen ein Standort für den Rückgabekasten für Medien aller Art aus der Mediothek links vom Rathaus. Erst wurde eine Position für den rund 1,50 Meter hohen und 90 Zentimeter tiefen Metallkasten direkt vor dem Eingang der Mediothek diskutiert, danach ein Platz zwischen Tiefgaragen-Einfahrt und Eingangsrampe beim Rathaus. Beide Lösungen schienen aber nicht optimal. Und so kam die Idee auf, diesen Kasten etwa 20 Zentimeter tief ins Mauerwerk der Mediothek direkt neben deren Eingang einzulassen. Die Verwaltung wird prüfen, ob sich dies ohne größere Probleme umsetzen lässt, um danach eine endgültige Entscheidung zu treffen.

Schließlich marschierte die Bauausschuss-Abordnung kurz zum Alten Schulhaus, einst Jagdhaus der Wittelsbacher. Dort wird demnächst, links an der Einfahrt, ein Gedenkstein aufgestellt, der auf einer Bronzeplatte die Entstehung dieses historischen Gebäudes erklärt. Besucher des Hauses finden künftig zudem im Treppenaufgang eine große Informationstafel mit Geschichtsdetails vor.

Friedbert Holz