„Beim Reisen vergisst man, wie alt man ist“

Vier Generationen feierten einen seltenen Geburtstag (v. l.): Franz Hofstetter (stellvertretender Landrat), Lina Beck mit Urenkel Emil, Schwiegersohn Karl Beck, Tochter Regina Beck, Jubilar Franz Lammel, Enkel Maximilian Beck mit den Urenkeln Theo und Paul sowie Bernd Scheumaier (dritter Bürgermeister). © Patricia Schneider

Er stammt aus Friedland, war mit gerade einmal 19 Jahren Pilot, hat in den USA gelebt – und verbringt jetzt seinen Lebensabend im Wartenberger Seniorenheim. Nun hat Franz Lammel einen Geburtstag gefeiert, den nur ganze wenige Menschen begehen dürfen: seinen 100.

Wartenberg – Lammel wurde 1923 in Friedland im Sudetenland geboren, wuchs als einziges Kind in einem kleinen Dorf gut behütet auf. Der Vater war Dachdecker, die Mutter war als Hausfrau und nebenbei in einer kleinen Weberei tätig.

Im Zweiten Weltkrieg ging er zur Luftwaffe. Das Fliegen sollte auch später lange Jahre Hobby und Berufung bleiben. Lammel kam unter anderem in die Normandie in Frankreich und nach Frankfurt an der Oder. „Vier Flugstunden mit dem Lehrer, und schon war ich Flieger“, erzählt er lachend. Und so ging die Flugkarriere zwei Jahre lang, bis der damals 21-Jährige mit seinem Flugzeug abgeschossen wurde. Neben vielen kleinen Verletzungen erlitt er auch eine am Kopf, weshalb er ins Lazarett kam. „Doch das war mein Glück, denn während eines großen Flugeinsatzes war ich im Genesungsurlaub – und wer weiß, ob ich sonst noch leben würde.“

Es folgten zahlreiche Gefangenschaften und eine Flucht, von Frankreich bis zu den Eltern nach Friedland. Aus seiner Heimat wurde Lammel 1946 vertrieben: „Die Tschechen hatten damals unser Haus besetzt.“ Letzten Endes landete er im Landkreis Erding, zunächst in Mitterbuch. Dort war er als Landwirtschaftsgehilfe angestellt: „Das war ganz praktisch, mein Großvater hatte eine Landwirtschaft, und da habe ich immer ein bisschen geholfen. So hatte ich Ahnung und fand gleich eine Arbeitsstelle.“

Später trat er eine Stelle im Fliegerhorst an. „Wichtig war, dass ich überhaupt eine Arbeitsstelle hatte. Doch dann habe ich von den Amerikanern mitbekommen, dass sie einen Funktechniker suchten.“

So verbrachte Lammel seine berufliche Laufbahn bis zur Pensionierung im Fliegerhorst – vom Radiotechniker über Werkstattleiter bis hin zum Berufssoldaten im Rang eines Stabsfeldwebels.

Auch privat hatte er Glück. Mit seiner 2009 verstorbenen Frau Katharina, mit der er ein Haus in Wartenberg baute, bekam er eine Tochter, einen Sohn und einen Adoptivsohn. Später kamen fünf Enkelkinder und sechs Urenkel dazu – „und der siebte ist schon auf dem Weg“, weiß der 100-Jährige genau.

Das Haus in Wartenberg verkauften die beiden wegen ihrer großen gemeinsamen Leidenschaft: Dem Reisen. Über eine längere Zeit reisten die beiden nach Alabama, zu Katharinas Schwester. „Da hatte es uns dann so gut gefallen, dass wir unser ganzes Sach gepackt haben und nach Florida gegangen sind.“ Zweimal im Jahr wohnten die beiden in ihrem Ferienhaus am Meer.

Doch nicht nur Amerika bereisten die Lammels, auch Spanien oder eine Kreuzfahrt standen auf dem Programm. „Beim Reisen vergisst man, wie alt man ist, das hält jung“, erzählt der rüstige Jubilar schmunzelnd. Als seine Frau 2009 allerdings krank wurde, beschlossen die beiden, in eine Wohnung im Seniorenheim in Wartenberg zu gehen.

Doch auch dort wird es dem 100-Jährigen nie langweilig. Am liebsten beschäftigt er sich nach wie vor mit seiner besagten Leidenschaft, dem Segelfliegen. Schwärmend sagt er: „Das Fliegen habe ich geliebt, 1953 war ich übrigens dann auch Segelfluglehrer. Ich bin Gründungsmitglied der Flugsportgruppe Erding, in der wir Segelflieger gebaut haben. Heute lese ich zumindest noch Zeitschriften übers Segelfliegen“, erzählt Lammel.

Zudem interessiert er sich für Technik und Politik: „Ich habe mein Handy oder auch meinen Computer, auf dem ich viel nachlesen kann. Auch in der Politik bekomme ich noch alles mit.“ Doch auch Zoo- und Familiensendungen schaut sich Lammel gerne an, „und die nehme ich mir immer auf, wenn dann am Abend nix Gescheites kommt“, lacht er.

Doch zum 100. Geburtstag blieb keine Zeit zum Fernsehen, denn fast die gesamte Großfamilie kam, um im Saal mit ihm anzustoßen. An diesem Wochenende wird noch einmal mit allen Verwandten, beim Wirt in Oberbierbach gefeiert.

Flugzeugabschuss

als Glücksfalll