Bilderschatz und scharfe Waffen in Wartenberg gefunden

Die in Wartenberg gefundenen Waffen. © Kuhn

Spannende Funde hat es im ehemaligen Zuhause des letzten Schmieds von Wartenberg gegeben. Dort hat auch mal ein Fotograf gewohnt. Und es wurden auch gefährlichere Dinge entdeckt.

Wartenberg – Ein altes Haus, in dem Menschen gewohnt haben, die alles, aber auch wirklich alles aufgehoben haben, ist für Überraschungen gut. Der Markt Wartenberg hat auf einem Areal an der Nikolaibergstraße einen Bilderschatz gehoben (siehe Infokasten), der noch für eine Menge Arbeit, aber auch spannende Erkenntnisse sorgen könnte. Das war aber noch lange nicht alles: Es war die Heimat und Werkstatt des letzten Wartenberger Schmiedes. Und Waffen wurden auch gefunden.

Die Werkstatt ist in großen Teilen noch vorhanden. Da war Bürgermeister Christian Pröbst als ehemaliger Chef einer Metallbaufirma natürlich in seinem Element. Eingehend inspizierte er die alte Drehbank, die nach Darstellung des neuen Eigentümers, der vor einem handfesten Entsorgungsproblem stehtand, schon einen Liebhaber gefunden hat. Wie der die allerdings aus dem hinteren Eck der alten Werkstatt wieder rausbringen will, war Pröbst schleierhaft. Der neue Besitzer muss alles ausräumen und entsorgen. Hilft nix. Vorher ist eine Baufeldfreimachung für einen Neubau nicht möglich.

Funde in der alten Werkstatt. © Kuhn

Pröbst, Heike Kronseder, Franz Ganslmaier und Bernd Scheumaier durchforsteten das Gebäude, in dem schon viel durchwühlt worden ist, und wurden fündig: Den Schmuck darf der Eigentümer behalten. Alte, in Glas gefasste Großformat-Negative aber fanden sie auch, alle beschriftet, und zwar eine ganze Schachtel voll. Das löste Begeisterung aus. Scheumaier, der ehemalige Leiter der Kreismusikschule, fand etwa alte Liederbücher.

Mit einigen Fundstücken waren die Vertreter des Marktes aber gar nicht glücklich: Zwischen all den alten Sachen fanden sich auch Waffen. Der kleine Revolver war mit fünf scharfen Patronen geladen. Dazu kamen zwei Vorderladergewehre, bei denen der Schaft abgesägt worden ist, die aber ansonsten sorgfältig eingeölt und verpackt waren, sodass die historischen Stücke die Jahrzehnte fast ohne Rost überdauert haben.

„Da sieht man, was Wartenberg für ein Kaff war“ In dem alten Haus an der Wartenberger Nikolaibergstraße, das nun abgerissen wird, war über viele Jahre ein Fotograf tätig – nicht nur der letzte Schmied des Ortes (siehe Bericht oben). Die Familie hat dem Markt eine Fotosammlung überlassen, die wertvoll ist.

In der Sitzung des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses zeigte Bürgermeister Christian Pröbst eine Kostprobe. Rockelfing ist auf der uralten Fotografie zu sehen, und auch alteingesessene Wartenberger im Marktgemeinderat wie Franz Ganslmaier staunten nicht schlecht. Unter anderem Kunsthistorikerin Heike Kronseder wird die Fotos nun auswerten. Laut Pröbst soll der Bilderschatz öffentlich zugänglich gemacht werden. Der Markt plane ja ein Online-Museum (wir berichteten). Bis es die Bilder zu sehen gibt, werde es aber wegen der schieren Größe der Bildersammlung noch eine ganze Weile dauern. Alles müsse eingescannt und katalogisiert werden.

Pröbst zeigte sich dankbar und berichtete ganz begeistert von dem, was er schon davon gesehen hat: „Da sieht man, was Wartenberg mal für ein Kaff war.“

Welch eine Arbeit da auf die Ehrenamtlichen, die den Bilderschatz jetzt systematisieren werden, zukommt, das hat Altbürgermeister Peter Deimel von Langenpreising schon erlebt. Der hat, wie berichtet, bereits vor etlichen Jahren mal eine systematische Bildersammlung angefangen. Das hat der technik-begeisterte Physiker aber gleich mit derart viel System getan, dass der Markt Wartenberg von dieser Erfahrung profitieren könnte: Auf Kosten der Gemeinde wurde eine Datenbank-Software beschafft, die es gestattet, später mit diesem Bildarchiv auch zu arbeiten. Die Gemeinde beschaffte auch die technische Ausstattung für das Einlesen der Bilder in den Rechner. Einen ersten Erfolg konnten die Gäste damals bei einer Bilderausstellung in der Schulturnhalle feiern. Die alten Bilder stießen auf großes Interesse, was nun auch die Wartenberger anspornt.

Begeisterung herrscht freilich nicht zuletzt bei Kronseder. „Ich hoffe auf schöne Zeitzeugnisse von Wartenbergern. Ich hoffe nur, dass dann auch die Namen darunter stehen“, meinte sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Das gebe sonst nämlich echte Probleme bei der Zuordnung der alten Bilder.

Auch die Frau vom Fach geht von einer großartigen Sache für den Markt Wartenberg aus. Sie werde das ganze Material zusammen mit dem Bürgermeister intensiv sichten. klk

Pröbst verständigte die Polizei. Die Streifenbeamten erhielten Hilfe von einem zufällig anwesenden Bürger, der sich mit Waffen auskennt, beim Entladen vor allem des Revolvers. Die Patronen wieder aus der Trommel zu bekommen, erwies sich als knifflig. Die Vorderladergewehre wurden mit vereinten Kräften überprüft, ob ganz sicher kein Pulver mehr im Lauf ist. Es sind Zwillingswaffen, also mit zwei Läufen. Nur so durfte die Streife die Waffen einfach ins Auto laden und mitnehmen.

Die Vertreter des Marktes zeigten sich ansonsten bestens vorbereitet: Kunsthistorikerin Kronseder hatte sogar Luftpolsterfolie dabei, um etwaige gerahmte Bilder sicher abtransportieren zu können. Die Wühlerei war spannend für alle Beteiligten, und die vier Ratsmitglieder zogen mit ihrer Ausbeute ab, um sie einer gründlicheren Untersuchung zu unterziehen.

Es waren auch noch andere Personen da, die sich als „Sachensucher“ ganz im Sinne von Pipi Langstrumpf betätigten und ebenfalls fündig wurden. So manches kann auf diese Weise der Nachwelt erhalten werden, für den Rest standen Container bereit.