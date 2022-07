Ein Leben für die Tracht: Brigitta Scherzl (91) erzählt aus 75 Jahren VTV

Von: Gerda Gebel

Teilen

In ihrem Garten sitzt Brigitta Scherzl heute mit ihren 91 Jahren gerne und erinnert sich an die vielen Jahre als aktive Trachtlerin in Wartenberg. © Peter Gebel

Erinnerung an 75 Jahre VTV Wartenberg: Das letzte lebende Gründungsmitglied Brigitta Scherzl (91) erzählt.

Wartenberg – Brigitta Scherzl ist die letzte der Gründungsmitglieder des Wartenberger Trachtenvereins nach dem Krieg und bis heute ihrem Verein treu geblieben. Gerne blickt sie zurück auf die Anfänge des VTV. Seit sage und schreibe 75 Jahren ist sie dabei.

Aufgewachsen ist Brigitta Scherzl, geborene Allwang, auf dem Kirmaier-Hof in Wartenberg an der Unteren Hauptstraße zusammen mit drei Geschwistern. Die Familie betrieb dort eine kleine Landwirtschaft und die Kinder mussten schon früh mithelfen. „Ich war tüchtig beim Melken“, weiß die heute 91-Jährige noch genau.

Tüchtig war die kleine Brigitta, genannt Kirmaier-Gitti, auch in der Schule, doch der Vorschlag des Lehrers, sie doch auf eine höhere Schule zu schicken, wurde vom Vater schnell abgelehnt, denn die Kinder wurden daheim als Arbeitskraft benötigt. So gab es nach dem Krieg wenig Zerstreuung für die Jugend, da war ein Besuch von einer Gruppe Gebirgler, die auch noch Schuhplatteln konnten, etwas ganz Besonderes.

Davon inspiriert, erlernten einige Wartenberger Burschen das Schuhplatteln, doch dazu fehlten noch ein paar Madeln zum Drehen. „Meine vier Jahre ältere Schwester Hilde und ich waren die ersten Mädchen“, erklärt Brigitta Scherzl. Im neu gegründeten „Gebirgstrachtenverein Immergrün Wartenberg“ trug man zu Beginn ganz normale Kleidung, die Trachten mussten erst selbst genäht werden, wie die Wartenbergerin erzählt.

Ihre erste Tracht hatte Brigitta Scherzl selbst genäht. Stolz war sie auf die Blumen und den mühsam zusammengesparten Schmuck. © Peter Gebel

Konnte man beim Nähen noch zusammen helfen, so brauchte es doch Geld für den zugehörigen Trachtenschmuck. „Daheim haben wir ja nichts verdient, da musste ich mir das Geld erst langsam zusammensparen“, erinnert sich Brigitta Scherzl und zählt ihre Nebenjobs auf: Kartoffelklauben, Putzen, Hopfen zupfen und Bedienen beim Reiter-Bräu. Aus dieser Zeit ist ihr immer noch das Siebener-Einmaleins bestens im Kopf, kostete doch damals die Halbe Bier noch 70 Pfennig, wie sie lachend erzählt.

Auch ihr späterer Ehemann Balthasar Scherzl gehörte zum Gründungsteam, er war der erste Vorplattler, doch das Paar konnte erst nach elf Jahren heiraten, da sonst die Arbeitskraft von Brigitta auf dem elterlichen Hof gefehlt hätte. Balthasar konnte gut Zither spielen, Brigitta und ihre Freundin Fanni Egger sangen dazu. So trat das Trio oft zusammen auf.

Der Trachtenverein hatte damals noch kein Vereinsheim, man traf sich beim Furter (gegenüber vom Reiter) oder beim Brädl, wo man im Nebenzimmer auch Trachten nähen konnte. Von Beginn an wurde Brigitta Scherzl mit ihrer sauberen, akkuraten Schrift zur Schriftführerin bestimmt und sollte es für 31 Jahre bleiben.

Nicht nur Tanz und Musik, auch das Theaterspiel hatte im Verein einen wichtigen Stellenwert. Erfolgreiche Aufführungen wurden inszeniert, immer mit Begeisterung dabei die junge Brigitta. „Ich war jung und fesch, die Texte hab ich leicht gelernt, das hat mir so viel Spaß gemacht“, sagt sie noch heute. Von den Einnahmen konnte der Verein sich endlich die erste Fahne leisten.

Nach der Hochzeit im Jahr 1959 zieht die junge Familie in das neu gebaute Haus am Pfründeplatz, dazu kommen die Kinder Brigitte und Bruno. Selbstverständlich wurden die Kinder von klein auf in den Verein integriert. „Ich kann heute noch alle Lieder“, versichert Tochter Brigitte lachend.

Obwohl wegen des Neubaus viel gespart werden musste, sei es eine wunderbare Zeit gewesen, schwärmt Brigitta Scherzl noch heute. „Wir haben so viel gesungen und getanzt, das habe ich so gerne gemacht“, sagt sie mit leuchtenden Augen, „ich würde heute noch tanzen, wenn ich könnte“.

Ein Höhepunkt im Vereinsleben war schon damals der Trachtenzug zum Münchner Oktoberfest. Mit dabei die Wartenberger Trachtler und auch Familie Scherzl. Mitte der 1960er Jahre besann sich der Verein auf die lokale Tradition: Der Verein wurde vom Gebirgstrachtenverein zum Volkstrachtenverein, damit waren auch neue Trachten angesagt.

Als Trio traten in den 1960er Jahren Brigitta Scherzl (M.) mit Franziska Egger und ihrem Ehemann Balthasar Scherzl an der Zither auf. © Peter Gebel

Mittlerweile hatte der Verein eine Schneiderin in seinen Reihen, da wurde wieder viel selber genäht. „Heutzutage werden die Trachten ja vom Verein gestellt, auch für die Kinder, wir mussten das früher alles selber nähen“, blickt Brigitta Scherzl zurück. Stolz sei man gewesen auf seine schöne Tracht, „eine jede wollte die Schönste sein“. Wichtig waren die frischen Blumen am Dekolleté, die mit einem feuchten Lappen umwickelt unter das Mieder gesteckt wurden. „Da war ich im Vorteil mit meinem großen Garten und brauchte nichts kaufen“, berichtet sie.

In ihrem Garten wuchsen nicht nur Blumen, auch Gemüse, Salat und viele Beeren wurden hier angebaut und sogar weiterverkauft. „Dazu haben wir viel eingemacht und auch verschenkt“, erklärt die leidenschaftliche Gärtnerin.

Lange Zeit hatte die Familie kein Auto, ihr Mann Balthasar arbeitete als Schlossermeister im Fliegerhorst Erding, wohin er mit dem Fahrrad fuhr. „Unser erstes Auto mussten wir noch in die Garage schieben, weil keiner von uns einen Führerschein hatte“, erzählt Scherzl schmunzelnd. Sie machte den Führerschein erst mit 40 Jahren, als häufige Besuche beim Kieferorthopäden in Landshut für die Kinder anstanden. „Dann bin ich gerne Auto gefahren, da war ich unabhängig“, erklärt die resolute Uroma, die erst vor sechs Jahren das Autofahren aufgegeben hat. „Jetzt fahr ich eher mit dem Rollator“, sagt sie wehmütig, denn das Gehen fällt ihr mittlerweile schwer.

Statt bei den Vereinsabenden trifft man sie jetzt eher beim Spielenachmittag, nicht ohne einen großen Korb voller Kiache, die sie daheim in der Früh schon gebacken hat. Die Familie hat sich inzwischen stark vergrößert mit vier erwachsenen Enkelkindern und zwei Urenkelchen. Von ihrem Ehemann Balthasar musste sich Brigitta Scherzl nach 40 Jahre Ehe verabschieden, er starb im Jahr 1999.

Von der Oma hat nur Enkelin Katrin die Begeisterung für den Trachtenverein geerbt. „Es ist doch schön, wenn es weitergeht“, meint diese zufrieden. Im Verein wurde Brigitta Scherzl schon 1991 mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet und dieses Jahr nochmals für 75 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt. Sie ist damit das dienstälteste Mitglied. „Es war eine wunderbare Zeit, ich bin viel herumgekommen, das hätte ich ja nie erlebt ohne unseren Trachtenverein.“

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.