Der Vegetarier in der Wurstproduktion: Minister Özdemir zu Besuch

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir besichtigt die Produktion der Metzgerei Stuhlberger in Wartenberg. Dort zeigt er sich beeindruckt, Diskussionspunkte gibt es aber genug.

Wartenberg – Ein Ministeramt ist nichts für Weicheier. Diese Erfahrung dürfte Cem Özdemir öfter gemacht haben, am Dienstagnachmittag in Wartenberg kam ein weiteres Kapitel dazu: Der Grünen-Politiker und Vegetarier seit dem 17. Lebensjahr wurde in der Produktion der Metzgerei Stuhlberger zum Würstedrehen abkommandiert. „Das hätte ich mir nie träumen lassen“, meinte der Schwabe, der von Produktionsleiter Toni Stuhlberger-Hofer bayerische Anweisungen erhielt. „Mit Gefühl“, sagte der – Verständigungsschwierigkeiten gab es nicht.

Widerstände erlebt der Bundeslandwirtschaftsminister an vielen Fronten. Der Bauernverband zum Beispiel kritisiert die geplante Tierhaltungskennzeichnung als Standortnachteil für deutsche Schweinemäster. „Die schärfsten Attacken bekomme ich von Veganern“, erzählt der Politiker kurz nach dem fotogenen Arbeitseinsatz. Auch wenn er selbst kein Fleisch esse, bekenne er sich zur Tierhaltung. „Mein Gemüse braucht Tiere. Ohne Tierhaltung gibt es keine Kreislaufwirtschaft.“

Der einstündige Besuch war weitgehend ein Wohlfühltermin mit Presse, Bürgermeister und der familiären Geschäftsführerriege: Ludwig Stuhlberger mit seinen Töchtern Anna und Julia.

Der Senior-Chef präsentierte seinen Vorzeigebetrieb mit 99 Prozent des Fleischs aus Strohschwein-Haltung, kurzen Tiertransportwegen, Schlachtung im Haus und dabei schonenden Methoden. Dennoch brachte der Metzgermeister und studierte Tierarzt Kritik an. „Wir haben alle miteinander das Gefühl, dass in Berlin vor allem Gegenwind erzeugt wird“, sagte der 69-Jährige im Namen seiner Berufskollegen. Er sei mit dem Grünen einig, dass Deutschland nicht 130 Prozent seines Fleischbedarfs erzeugen müsse. Umgekehrt sei es fatal, wenn die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfehle, Fleisch verzehr um 85 Prozent zu reduzieren. Gerade im Kindergartenalter sei das kontraproduktiv. Kinder bräuchten Vitamin B12 zum Wachstum, dafür sei Fleisch der Hauptlieferant. „Da müssen die Fakten objektiv dargestellt werden“, so Stuhlberger.

Genau das forderte der Grünen-Politiker bei diesem Beispiel von der CSU. Im bayerischen Landtagswahlkampf werde einiges verdreht. Die kritisierte Aussage komme von einem einzigen Wissenschaftler der DGE und nicht der Institution als ganzer, für die er zudem als Minister nicht einmal weisungsbefugt sei. „Ein bisschen weniger Kulturkampf“, forderte er – davon profitiere nur die AfD.

Außerdem stimme die Behauptung nicht, dass seine Politik zum Abbau von Tierhaltungsbetrieben führe, erklärte der Grüne. Die Zahl der Schweinehalter sei 2010 bis 2020 am stärksten zurückgegangen. Gleichzeitig sinke der Fleischkonsum und eben auch der Import. „Ich kämpfe auch für eine Herkunftskennzeichnung“, sagte Özdemir. Da müsse auf EU-Ebene noch viel verhandelt werden.

„Es gibt unheimlich viel Greenwashing“, klagte Stuhlber. In seinem Betrieb werden 50 bis 60 Schweine in der Woche mit handwerklicher Sorgfalt geschlachtet – alles Strohschweine mit Freilauf, eine Haltungsform fast so gut wie Bio. Wenn Supermarktketten auch damit werben, aber nur geringe Anteile der Ware den Standard erfüllen, dann sei das Wettbewerbsverzerrung. „Unsere Bitte ist, das auch zu kontrollieren.“

Der Minister verwies hier auch auf die Verantwortung der Verbraucher. „Wie wir einkaufen, hat einen Einfluss darauf, wie unser Land aussieht“, sagte er. Die Kritik, dass höhere Tierwohlstandards Fleisch zunehmend zum Luxusprodukt machen, ließ er deswegen nicht gelten. Innenstädte bräuchten Metzger- und Bäckerläden, die heimische Wirtschaft die Wertschöpfung vor Ort. „Landwirtschaftspolitik muss auch sozial sein, ersetzt aber nicht die Sozialpolitik“, erklärte Özdemir. „Der Lebensmittelpreis ist oft ein „Totschlagargument, das jede Veränderung verhindert.“

Entsprechend zeigte sich der Politiker beeindruckt von der Kooperation Stuhlbergers mit Halter Adi Bauer aus Buchbach, der die Schweine selbst zur Schlachtung anliefert. „Das lässt das Herz eines Landwirtschaftsministers höher schlagen“, sagte Özdemir – und rauschte ab zum nächsten Termin in der Hallertau