Container kommen: Medizinisches Zentrum für Wartenberg

Kinderorthopäde soll erst der Anfang sein

von Markus Schwarzkugler schließen

Der Markt Wartenberg errichtet an der Thenner Straße 5 eine Arztpraxis in Modulbauweise als Medizinisches Zentrum. Bürgermeister Manfred Ranft teilte am Mittwoch im Marktrat mit, dass er dem Bauantrag für das Containergebäude zugestimmt hat. Den Anfang macht ein Kinderorthopäde, doch es soll mehr kommen.