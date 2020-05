Wartenberg: Marx und Scheumaier gewinnen Kampfabstimmungen um Stellvertreter-Posten

Bei der konstituierenden Sitzung im Wartenberger Marktgemeinderat wurden Carla Marx und Bernd Scheumaier zu Bürgermeister-Stellvertretern gewählt.

Wartenberg – Vor einem großen Publikum mit mindestens 30 Zuschauern, darunter auch die Landtagsabgeordnete Ulrike Scharf, fand in der Strogenhalle die konstituierende Sitzung des neuen Wartenberger Marktgemeinderats statt. Auf dem Programm standen die Vereidigungen des frisch gewählten Bürgermeisters Christian Pröbst (CSU), der neun neuen Gemeinderäte, die Wahl der Bürgermeisterstellvertreter und die Bestellung und Benennung der Ausschüsse und Referate. Auch bildete sich eine Art Koalition zwischen der CSU und der Neuen Mitte, die für einige 13:8-Ergebnisse bei Abstimmungen sorgte.

Mit diesem Ergebnis setzte sich beispielsweise Carla Marx als zweite Bürgermeisterin gegen den FW-Kandidaten Franz Ganslmaier durch. Marx war im November als Nachrückerin in den Marktrat eingezogen und hatte die Bürgermeisterwahl gegen Pröbst veloren. Bei der Wahl zum dritten Bürgermeister versuchte es Michael Gruber (SPD), ebenfalls Bürgermeisterkandidat im März, verlor aber mit dem gleichen Stimmenverhältnis gegen Bernd Scheumaier (CSU). Das Bürgermeistertrio wird noch einen Kurs besuchen müssen, den die Verwaltung schon gebucht hat: Sie werden Eheschließungs-Standesbeamte, sollte die VG-Versammlung dem einstimmig gefassten Vorschlagsbeschluss folgen.

SPD scheitert mit Vorschlag

Größere Änderungen gab es bei den Ausschüssen: So wird ein beratender Haupt- und Finanzausschuss gebildet. Der bereits bestehende Bauausschuss erhält höhere Kompetenzen. Das neunköpfige Gremium arbeitet ab sofort auch alle Verfahrensfragen der Bauleitplanung ab.

Das war nicht unumstritten. Die SPD hätte diese wichtigen Themen gerne im Gemeinderat gelassen, auch wenn es mehr Arbeit bedeutet. Sie konnte sich allerdings nicht durchsetzen. Weil einerseits der Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan und damit der Einstieg ins Verfahren weiterhin beim Gemeinderat bleibt. Andererseits kann der Gemeinderat auf Antrag Entscheidungen des Bauausschusses an sich ziehen.

Größer des Bauausschusses ein Streitpunkt

Ein größerer Streitpunkt war die Größe des Bauausschusses. Gruber verlangte eine Reduzierung. Bei einem kleineren Ausschuss werde die Stimmenverteilung aus der Kommunalwahl besser dargestellt. Dazu kam es nicht, weil die CSU einen ihrer Sitze an die FDP abgab. Sonst hätten die Christsozialen tatsächlich 50 Prozent der Stimmen im Gremium.

Die Geschäftsordnung des Gemeinderats war vergleichsweise unproblematisc, hier gab es nur zwei Gegenstimmen. Sie enthält die Möglichkeit zur Einführung eines elektronischen Ratsinformationssystems.

Viel Engagement in den Referaten

Viel Engagement wird sichtbar bei der Benennung der Referenten. Beim Thema „Familie und Soziales“ werden beispielsweise die in sozialen Fragen hoch engagierte Marx und Michael Gruber, Vorsitzender des VdK in Wartenberg, zusammenarbeiten. Pröbst freute sich auf eine gute Zusammenarbeit und erinnerte an den im Haushalt vorgesehenen kleinen Etat für die Referate: „Dann können die auch etwas machen.“

Für die Schaffung eines neues Referats im Bereich „Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz“ plädierten die Freien Wähler um Heike Schmidt-Kronseder. Pröbst entgegnete dem überraschend: Das Thema sei so wichtig, dass es bei der Verwaltungsgemeinschaft (VG) angesiedelt werden sollte. Antragstellerin Kronseder zog ihren Antrag zurück, weil sie das mittragen wollte.

Neu bestellt wurden drei Referenten für Umwelt und Klima. Dagegen scheiterte ein SPD-Antrag, einen eigenen Ausschuss für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft einzurichten. Pröbst hat zwar derlei noch vor, will diese Thematik aber durch entsprechende Umweltreferenten vorbereiten lassen. So scheiterte auch dieser Antrag mit dem 8:13 Stimmen.

Klaus Kuhn

Ausschüsse und Referate

Haupt- und Finanzausschuss: Christian Pröbst, Nina Hieroynmus, Bernd Scheumaier, Franz Gerstner (alle CSU), Martina Scheyhing (Grüne), Franz Ganslmaier (FW), Michael Gruber (SPD) und Eduard Ertl (Neue Mitte)

Bauausschuss: Christian Pröbst, Gerstner, Josef Sedlmaier, Michael Pröbst (alle CSU), Nikolaus Hintermaier (FDP), Dominik Rutz (Grüne), Ganslmaier, Gruber, Ertl

Bildungsausschuss: Christian Pröbst, Markus Straßberger, Isabell Haindl, Scheumaier (alle CSU), Melanie Falzetta (Grüne), Michael Paulini (SPD) und Carla Marx (Neue Mitte)

Rechnungsprüfungsausschuss: Ertl (Vorsitzender), Simon Grandinger, Martin Hamberger (beide CSU), Scheyhing, Heike Schmidt-Kronseder (FW), Gruber

Gemeinschaftsversammlung der VG: Christian Pröbst, Sedlmaier, Haindl (alle CSU), Falzetta, Paul Neumeier (FW), Paulini und Marx

Versammlung des Mittelschulverbands: Christian Pröbst, Falzetta und Sedlmaier

Verbandsversammlung des Wasserzweckverbands: Christian Pröbst, Ganslmaier, Michael Pröbst, Gerstner und Gruber

Referenten für Umwelt und Klima: Markus Straßberger, Dominik Rutz und Paulini

Sportreferenten: Gruber, Michael Pröbst und Haindl

Referenten für Familie und Soziales: Marx und Gruber

Jugendreferenten: Grandinger und Falzetta

Seniorenreferenten: Hieronymus, Paul Neumeier, Scheyhing