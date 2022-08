DeSchoWieda pfeifen in Wartenberg die Ferien an

Von: Fabian Holzner

Schüler nach oben: Lokalmatador Max Kronseder (an der Gitarre) holte Kinder aus dem Publikum auf die Bühne. © Fabian Holzner

Festivalstimmung beim Heimspiel auf dem Wartenberger Nikolaiberg: Die Lokalmatadoren DeSchoWieda heizen begeistertem Publikum ein. Überraschend Gutes ist von Newcomer als „Vorband“ zu hören.

Wartenberg – Die Musiker der Band DeSchoWieda schickte auf dem Wartenberger Nikolaiberg eine Schar Kinder in die Sommerferien und mit ihnen 500 Erwachsene jeden Alters. Am Ende des erneuten Heimspiels der Mundart-Rocker holte Lokalmatador Max Kronseder die kleinsten Fans auf die Bühne zum Mittanzen und Mitsingen.

Die Fläche vor der Bergkapelle Sankt Nikolaus diente im Verlauf des Abends als Biergarten, Picknickrasen und Tanzfläche, denn einen Großteil der Besucher hielt es irgendwann nicht mehr auf den Bänken. „Mit eich lafft’s“, freute sich Max Kronseder, in Anlehnung an die erst vor wenigen Tagen erschienene Single „Mit dir laffts“, die gleich ins Programm mit aufgenommen wurde.

Oft Rock, manchmal Reggae, aber auch Rap, Pop und Funk: Es gibt kaum ein Genre, dass „DeSchoWieda“ nicht bedienen können – freilich immer, um mit den von Florian Gröninger geschmetterten Tuba-Beats und der Synthesizer-imitierenden Steirischen Harmonika von Tobias Loechle ihre eigene Mundartversion daraus zu machen. Tanzbar wird alles, was die fünf Musiker auf die Bühne bringen, mit viel Rhythmus, abrupten Tempowechseln und schnellen Sprüngen.

„Coole Musik, man kennt viele Lieder, es kommt aber auch immer wieder was neues. Ich freu mich schon auf nächstes Jahr“, urteilte Max Remde aus Wartenberg. Claudia Stachl aus Inning am Holz, die wahrscheinlich zu den wenigen Gästen gehörte, die DeSchoWieda zum ersten mal live sahen, war gleichermaßen begeistert. „Es wäre schön, wenn noch öfter was auf dem Gelände stattfinden würde. Und wenn’s noch länger gegangen wäre, man länger sitzen bleiben könnte“, regte sie an.

Einen besonderen Blickwinkel auf diesen Auftritt hatte Tubist und Posaunist Florian Gröninger. Im Gegensatz zu seinen Bandkollegen, war es für den Oberpfälzer kein Heimspiel. Und obwohl er vor allem bei Techno-Stücken „gut mit der Luft haushalten musste“, blieb ihm Zeit, die Interaktion zwischen Band und Publikum zu beobachten: „Man bemerkt sofort den Kontakt zu denen im Publikum, die einen von uns kennen. Da gibt’s eine ganz besondere Verbindung und auch wenn es hier vielleicht weniger Leute sind als bei anderen Auftritten, liegt der Nervositätspegel höher“, sagte er.

Als „Vorband“ hatte man Newcomer-Liedermacher Jan Wannemacher aus Münsing am Starnberger See eingeladen. Eine gute halbe Stunde begeisterte er mit sonnig-chilligem Gitarrensound, einer angenehm sanften Stimme und witzigen Texten, über „Heischnupfa“ oder „Obandln“.

Bislang freiberuflicher Komponist und Textdichter, jetzt auch Solokünstler, packte der 31-jährige eine reizvolle Bandbreite per Looper und mit viel Kreativität in jeden einzelnen Song. Entfernt erinnerte das originelle Set an Tracy Chapman, nur eben weiß, männlich, bayerisch und augenzwinkernd. Jan Wannemachers Entscheidung, sich ganz auf dieses Liedermacherprojekt zu konzentrieren, ist noch kein Jahr alt. Jetzt schon aber hat er sich einen markanten, eigenen Stil erarbeitet.

